Las centrales térmicas en Cuba operan en torno a un cuarto de su capacidad instalada

La Habana, 7 oct (EFE). – Las centrales termoeléctricas de Cuba (CTE) operan este martes en torno a un cuarto de su capacidad instalada, según datos de la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) cotejados por EFE.

Con tres de las siete CTE actualmente fuera del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) por averías y mantenimientos (incluida la Antonio Guiteras, fundamental para el suministro), el aporte de las cuatro restantes es, como máximo, de unos 689 megavatios (MW), cuando la potencia instalada total en el país es de 2613 MW.

El pésimo estado técnico de las obsoletas CTE, columna vertebral del SEN, complica aún más la crítica situación energética que sufre Cuba, con cortes eléctricos diarios que superan muchas veces las 20 horas en amplias zonas del país y cinco apagones nacionales en los últimos doce meses. EFE

