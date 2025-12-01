Las ciudades bolivianas La Paz y Sucre reciben el galardón iberoamericano de las Culturas

La Paz, 1 dic (EFE).- Las ciudades bolivianas de La Paz y Sucre recibieron este lunes el galardón Capital Iberoamericana de las Culturas, que por primera vez se entrega a dos urbes en simultáneo, además de que Bolivia será sede de las dos jornadas del cuadragésimo comité sectorial de la entidad que aglutina capitales.

«Este reconocimiento conjunto refleja la fuerza de dos ciudades que desde sus particularidades y singularidades contribuyen de manera complementaria a la proyección de la cultura iberoamericana», afirmó Luciana Binaghi, directora de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

Binaghi participó en la entrega del galardón en el Palacio Consistorial, en La Paz, en un acto en el que participaron autoridades nacionales, representantes municipales y miembros del cuerpo diplomático.

La directora de UCCI indicó que el reconocimiento entregado a La Paz y Sucre, además de inédito, destaca su «extraordinaria riqueza cultural», «compromiso con la preservación del patrimonio» y su «dinamismo creativo».

«La cultura da forma a nuestras identidades, impulsa la creatividad, fortalece el sentido de pertenencia y abre espacios para el intercambio y la colaboración», añadió.

Por su parte, el alcalde de La Paz, Iván Arias, dijo que este reconocimiento es una «responsabilidad» y una «confirmación» del «valor universal» que tienen las tradiciones, expresiones artísticas y diversidad de la cultura boliviana.

También destacó el carácter «vivo» del «sincretismo» cultural de lo indígena y la raíz española en la «vida cotidiana» de la ciudad.

La Paz es sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Bolivia, se encuentra a más de 3.650 metros sobre el nivel del mar y está marcada por las costumbres y tradiciones indígenas, principalmente aimaras, además de acoger a personas de distintos lugares del país.

Mientras que Sucre es la capital constitucional del país y sede del poder Judicial, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1991 y atesora gran parte de la historia colonial de Bolivia en museos, edificios e iglesias de larga data cuidadosamente preservados.

Durante este 1 y 2 de diciembre, La Paz será sede de la 40 reunión del Comité Sectorial de la UCCI, que discutirá los problemas y desafíos de la gestión cultural y abordará asuntos como la perspectiva de género junto con la utilización de la inteligencia artificial en el sector.EFE

