Las claves del nuevo referéndum en Ecuador: un momento crucial para Noboa

4 minutos

Lima, 11 nov (EFE).- El nuevo referéndum que se celebrará en Ecuador este domingo está marcado por la ambición del presidente Daniel Noboa en implantar su proyecto político mediante una nueva Constitución que deje atrás la actual Carta Magna, último legado que conserva el correísmo de su época en el poder tras haberse perdido el control de los poderes e instituciones estatales.

La votación se dará en medio de la peor crisis de violencia de la historia reciente del país a causa del crimen organizado y el narcotráfico, y con unas recientes protestas indígenas que duraron un mes que fueron disueltas con mano dura, sin que los manifestantes lograsen obtener ninguna de sus demandas.

1.- En «guerra» contra el crimen organizado

Ecuador vuelve a las urnas en medio de la peor crisis de violencia de su historia, camino a cerrar el año con más homicidios desde que se tiene registro, pese a la «guerra» contra el crimen organizado declarada por el presidente, Daniel Noboa.

El gobernante mantiene al país bajo la declaratoria de «conflicto armado interno» contra las bandas criminales, a las que ha calificado como «terroristas», y ha planteado varias reformas, entre ellas permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras.

Esto ha llevado a que comience a hablar con Estados Unidos sobre la posibilidad de retomar un destacamento militar en territorio ecuatoriano, como ya lo tuvo en la II Guerra Mundial y entre 1999 y entre 2009, hasta que tuvieron que salir por orden del expresidente Rafael Correa.

2.- En juego la Constitución, legado del correísmo

Tras imponerse por segunda vez a la correísta Luisa González, lo que le permitió ser reelegido en abril como presidente hasta 2029, Noboa quiere marcar época en Ecuador con una nueva Constitución que reemplace a la Carta Magna promovida por Correa en 2008.

El mandatario trató de hacerlo con reformas en la Asamblea Nacional (Parlamento), tras arrebatar al correísmo su control en las elecciones de este año, pero las leyes fueron anuladas por la Corte Constitucional, y eso le llevó a emprender el camino de proponer una Asamblea Constituyente.

Noboa no solo busca cambiar la organización estatal de la Constitución vigente con un nuevo texto, sino crear un nuevo marco económico neoliberal que permita la llegada de inversiones extranjeras frente al contexto actual, en un momento de tensión interna dentro del correísmo tras las últimas derrotas electorales.

3.- Noboa, enfrentado contra la Corte Constitucional

La Corte Constitucional, el máximo tribunal de garantías del país, se ha vuelto el único contrapeso interno al proyecto político de Noboa, al que le ha limitado recurrentemente los estados de excepción decretados contra el crimen organizado, por considerar que no estaban debidamente justificados.

Sin embargo, lo que hizo que Noboa lanzase una cruzada contra la Corte y propusiese la Asamblea Constituyente fue las sentencias que anulaban una serie de leyes emblema de su mandato, tramitadas de manera exprés en la Asamblea Nacional y con numerosas demandas de inconstitucionalidad por establecer medidas polémicas como «indultos anticipados» para policías y militares.

Noboa llegó a encabezar una multitudinaria manifestación contra los magistrados del tribunal, a los que su Gobierno tildó de enemigos del Estado, frente a los pedidos de organismos internacionales de respetar la independencia judicial y de poderes.

4.- Protestas indígenas disueltas con mano dura

En las semanas previas al referéndum, Ecuador vivió un mes de protestas convocadas por el movimiento indígena contra el alza del precio del diésel, tras la eliminación por parte de Noboa del subsidio a este combustible, como parte de las medidas de ajuste fiscal exigidas al país por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cumplir con el último programa crediticio (2024-2028) por 5.000 millones de dólares.

Las protestas culminaron sin que Noboa diese marcha atrás en su determinación de quitar las subvenciones al diésel, tras una dura represión en las provincias que concentraron las movilizaciones, con un saldo de dos manifestantes muertos a disparos presuntamente del Ejército, alrededor de 300 heridos y más de 100 detenidos, acusados por el Gobierno de «terrorismo».

El descontento acumulado tras las muertes sin lograr ningún resultado concreto puede verse reflejado en la votación de este domingo, pues las organizaciones indígenas han llamado a votar por el ‘No’ a todas las preguntas junto al correísmo. EFE

fgg/lnm

(foto)