Las claves del relevo de la fiscal general de Guatemala, bajo sanciones de EE.UU.

Ciudad de Guatemala, 14 ene (EFE).- Guatemala designará en mayo a un nuevo fiscal general, lo que supondrá la salida de Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público desde 2018 y sancionada por corrupción por EE.UU. y la Unión Europea.

La gestión de Porras ha estado rodeada de fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales por presuntos actos de corrupción, por encabezar una ofensiva judicial contra fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos, y por su papel en los intentos de bloquear la candidatura y posterior investidura del actual presidente, Bernardo Arévalo de León.

A continuación, se presentan las claves para entender el contexto del relevo de Porras, un nombramiento que estará en manos de Arévalo y que marcará los próximos cuatro años, siendo decisivo para el futuro de la lucha contra la corrupción en Guatemala.

1. El proceso de elección

El nuevo fiscal general será elegido por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, de un listado de seis candidatos, como establece la ley del país centroamericano.

Dicho listado será determinado por una comisión de postulación, conformada por el presidente del Organismo Judicial, la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país.

2. Sin candidatos a la vista

A la fecha, no existen candidatos a la vista, al menos de manera pública, a la espera de la convocatoria que se hará próximamente, después de que este lunes empezara el proceso de manera oficial.

Sin embargo, diversos expertos han advertido que la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, intentará colocar personal de su confianza en el listado que será entregado al presidente.

3. Por cuatro años

La designación en el cargo será a partir del próximo 17 de enero y tendrá una validez por cuatro años, hasta la misma fecha en 2030.

Porras fue designada inicialmente en 2018 por el presidente en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020), y ratificada en 2022 por Alejandro Giammattei (2020-2024), por lo que cumplirá en mayo su período reglamentario.

4. Un puesto sin contrapesos

El nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público tendrá, al igual que Porras, un cargo sin contrapesos, ya que la legislación guatemalteca solo permite que sea removido del puesto en caso de tener una acusación prácticamente in fraganti en su contra.

Es por ello que Porras ha permanecido en el puesto durante ocho años pese a las múltiples acusaciones en su contra por corrupción, incluidos sus intentos por derribar los resultados electorales que llevaron a Arévalo de León a la presidencia.

5. El fin de la era de Consuelo Porras

Mayo marcará por tanto el final de la era de Consuelo Porras al frente de la entidad, marcada por la persecución judicial en contra de fiscales, jueces, abogados, líderes indígenas y periodistas, como el caso del comunicador José Rubén Zamora Marroquín, en prisión preventiva desde 2022 sin cargos probados en su contra.

De acuerdo a organizaciones sociales, locales e internacionales, con Porras como fiscal general se destruyeron los avances logrados por el Ministerio Público en las gestiones de Thelma Aldana (2014-2018) y de Claudia Paz y Paz (2010-2014), además de registrarse fuertes retrocesos en la justicia del país centroamericano. EFE

