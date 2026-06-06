Las compañías aéreas critican a la UE por las indemnizaciones a pasajeros por retrasos

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La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) criticó duramente el plan de la Unión Europea (UE) de mantener las compensaciones para los pasajeros cuyos vuelos se retrasen.

Actualmente se está negociando en Bruselas una normativa de 2004 que prevé hasta 600 euros de compensación por retrasos superiores a tres horas.

En junio de 2025, la mayoría de los 27 Estados miembros votaron a favor de una compensación menos generosa.

Sin embargo, en enero pasado, el Parlamento Europeo rechazó abrumadoramente esta medida y llegó incluso a pedir el fortalecimiento de los derechos de los pasajeros.

La IATA, que celebró su asamblea general anual en Río de Janeiro, expresó su frustración por el posible mantenimiento de la normativa de 2004, que «ya cuesta a las aerolíneas 8.000 millones de euros» al año, lamentó en rueda de prensa el vicepresidente de la IATA para Europa, Rafael Schvartzman.

«El proceso se ha desviado de su rumbo (…) El transporte aéreo está siendo utilizado como chivo expiatorio político», continuó. «Las propuestas actuales son muy insuficientes. Si esta reforma no conlleva una mejora significativa, sería mejor mantener el statu quo».

La IATA califica la normativa europea como «un Robin Hood a la inversa», argumentando que obliga al 99% de los pasajeros en los aeropuertos de la UE a pagar un recargo para compensar solo al 1% afectado por los retrasos.

Las aerolíneas afirman que se les presiona para cancelar vuelos por temor a que un solo retraso durante el día desencadene una serie de retrasos que involucren al mismo avión y, por lo tanto, reclamaciones de indemnización adicionales.

El diario francés Les Echos informó el sábado que se había alcanzado un borrador de acuerdo con la Comisión Europea y que estaba listo para su votación.

El texto en discusión mantiene el umbral de tres horas para la compensación.

Al hablar sobre las perspectivas del transporte aéreo en Europa, Schvartzman se mostró optimista.

«El verano (boreal) pinta bien», dijo, con un aumento de las reservas en comparación con 2025.

Dada la turbulenta situación geopolítica, se espera que los turistas europeos prefieran visitar países cercanos.

Según Schvartzman, «los europeos parecen estar quedándose cerca de casa».

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