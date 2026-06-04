Las compañías aéreas se reúnen en Río, preocupadas por su futuro

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Las compañías aéreas de todo el mundo llegan al congreso de este sábado en Río de Janeiro muy preocupadas por el futuro a corto plazo debido al precio del combustible, las turbulencias geopolíticas y las reticencias de los viajeros.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) reunirá durante tres días a sus miembros, es decir 370 empresas que representan el 85% del tráfico mundial.

Lo hace en un momento difícil.

Hasta el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron conjuntamente Irán, todo les sonreía.

Desde entonces las cosas han cambiado mucho: la guerra ha zarandeado este sector que no ha parado de crecer desde la pospandemia.

Los países del Golfo se han visto obligados a detener sus exportaciones de crudo y queroseno y sus compañías han reducido drásticamente los planes de vuelo.

No son las únicas. Los precios de los combustibles harán que otras ofrezcan este verano boreal menos destinos y rotaciones de lo que habían previsto.

– Menos demanda –

«Los datos de los horarios previstos apuntan a una reducción de la oferta en los próximos meses, lo que indica que las compañías aéreas se esfuerzan por equilibrar los elevados costes del combustible y la menor demanda», afirmó a finales de mayo el director general de la IATA, Willie Walsh.

La organización anunció entonces que, por primera vez desde el fin de la pandemia de covid-19, la demanda de los viajeros retrocedió en abril respecto al año anterior (-3,4 %, tras un +2,1 % en marzo).

Según la consultora de análisis del transporte aéreo Cirium, desde principios de mayo los datos no son muy alentadores.

«La desaceleración no se limita a una región específica, y ahora es visible en otras, como Europa occidental», afirma.

A principios de abril Walsh se mostró optimista sobre la capacidad de las compañías para hacer frente al impacto.

«En 2011, 2012 y 2013, los precios del queroseno estaban por encima de los 130 dólares el barril, y el sector era rentable», recalcó entonces.

Según el índice de la IATA, el barril (159 litros) ronda hoy los 142 dólares.

La organización especificará en sus previsiones anuales publicadas en Río si sigue siendo tan optimista. En marzo y abril pronosticó una subida de los precios para los viajeros con el fin de mantener la rentabilidad de algunas rutas.

Desde mayo las compañías no se pronuncian para evitar disuadir a los turistas.

– Billetes más caros –

«Los precios de los billetes de avión están subiendo inexorablemente, pero las compañías se ven obligadas a encontrar un equilibrio entre el aumento de sus costes y la demanda», resumió a la AFP John Grant, analista de la consultora de datos sobre transporte aéreo OAG.

El margen de maniobra para absorber este aumento de los precios del queroseno, reduciendo temporalmente la rentabilidad, varía dependiendo de la compañía.

La irlandesa Ryanair, por ejemplo, que no es miembro de la IATA, ha lanzado varias campañas promocionales durante los últimos meses.

Air France-KLM ofrece por primera vez este verano boreal billetes modificables sin gastos a todos sus clientes desde Francia y Países Bajos.

No todos podrán seguirles el ritmo.

«Las compañías de tamaño medio con reservas de tesorería limitadas son las más expuestas» y «tanto da si se trata de compañías tradicionales o de bajo coste», apunta Grant.

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