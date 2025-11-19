Las condiciones invernales se adelantan en EE. UU., incluyendo Hawái, donde ha caído nieve

Los Ángeles (EE.UU.), 19 nov (EFE).- Las condiciones invernales se han adelantado en gran parte de Estados Unidos, incluyendo Hawái, donde ha caído nieve en la Isla Grande, lo que supone la primera nevada del año en un estado que se caracteriza por su clima tropical.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) ha registrado más de 10 centímetros de nieve en las altas cumbres volcánicas del Mauna Loa y Mauna Kea en la isla de Hawái.

El tiempo invernal llegó temprano al conjunto de las islas desde mediados de octubre cuando se emitió una advertencia de bajas temperaturas.

El NWS ha alertado sobre las precipitaciones heladas y la nieve, que provocan riesgo y visibilidad reducida para personas que viajen a esas zonas.

El clima invernal se ha anticipado en Estados Unidos. Se esperan fuertes nevadas desde el miércoles hasta el jueves por la noche, y en algunos casos hasta el viernes, que podría dejar 60 centímetros de nieve en ciertas áreas, según las autoridades meteorológicas.

También el NWS pronostica una acumulación de nieve de entre 40 y 60 centímetros este miércoles en las cordilleras de Sheep Range y Spring Mountains en Nevada.

En las altas montañas de Colorado y Nuevo México se prevé que haya hasta 20 centímetros de nieve para el jueves en áreas por encima de los 3.000 metros de altura.

Las zonas montañosas cercanas a Los Ángeles se pintaron de blanco el fin de semana tras la llegada de un río atmosférico, que dejó una cantidad récord de lluvia que no se presentaba en el área desde 1985. EFE

