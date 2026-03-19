Las consecuencias de los ataques a centros energéticos y llamadas a su cese: Día 20

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Redacción Internacional, 19 mar (EFE).- Los países árabes siguen este jueves pidiendo a Irán que cese los ataques, que desde ayer buscan el corazón de la producción energética, pero desde Teherán no solo no ceden sino que aumentan el tono asegurando que no habrá «contención» en su represalia.

Además, Irán ha alcanzado también la refinería de Haifa, en Israel, que ha sufrido daños, mientras Tel Aviv se centra en los barcos iraníes en el Caspio.

Desde fuera, las peticiones de un cese al fuego aumentan, mientras los precios del petróleo y el gas vuelven a subir. Este es el resumen del vigésimo día de guerra en Irán:

Ataques a la energía

Desde ayer Irán centra sus ataques en los centros energéticos de la región. Ha atacado:

– En Kuwait, la Compañía Nacional de Petróleos informó este jueves de que dos de sus principales refinerías, la de Mina Al Ahmadi y Mina Abdullah, fueron atacadas durante la jornada por drones que desataron incendios, ya bajo control.

– En Arabia Saudí, un dron impactó en la refinería de la petrolera estatal saudí Aramco de Samref, situada en las costas del mar Rojo, mientras que las defensas antiaéreas interceptaron un misil balístico en la misma zona, próxima al puerto saudí de Yanbu. También informó de ataques a dos de sus refinerías en Riad.

– En Catar, tras varias oleadas de ataques ayer a Ras Laffan, la principal planta de gas natural licuado, las autoridades volvieron a denunciar ataques iraníes contra parte de su infraestructura energética. QatarEnergy publicó un mensaje en su cuenta de X donde confirmó otra andanada de misiles durante las primeras horas del jueves sobre sus instalaciones de gas natural licuado que provocaron «incendios considerables y amplios daños».

Además, ha alcanzado la refinería de petróleo de Haifa, en el norte de Israel, que sufrió daños según medios locales, y que ha provocado apagones. El ministerio de Energía de Israel, Eli Cohen, indicó que «el ataque no causó daños significativos a la infraestructura».

Los árabes imploran a Irán que pare

Los países árabes, aunque siguen reservándose su derecho a la legítima defensa -evocado desde el primer día en que Irán los atacó-, mantienen un tono diplomático.

«Atacar Riad mientras varios diplomáticos se encuentran reunidos no puedo verlo como coincidencia y creo que es la clara señal sobre lo que Irán piensa de la diplomacia. No cree en hablar con sus vecinos, intenta presionarlos», aseveró el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, al término de una reunión de cancilleres anoche.

Pero el comunicado conjunto mantuvo un tono menor: «estos ataques no pueden justificarse bajo ningún pretexto ni de ninguna manera».

Pero Irán no quiere

Lejos de escuchar a sus vecinos del golfo, Irán volvió a amenazar hoy con nuevos ataques: «Nuestra respuesta al ataque de Israel contra nuestra infraestructura utilizó solo una fracción de nuestro poder. La única razón por la que nos contuvimos fue por respeto a la desescalada solicitada. No habrá contención si vuelven a atacar nuestras infraestructuras», señaló en X su ministro de Exteriores, Abás Araqchí.

El Ejército iraní dijo que la respuesta por el ataque al centro gasístico de Pars sur -que hace parte del mayor yacimiento de gas natural del mundo compartido por Irán y Catar- «aún no ha terminado».

Y EE.UU. se desvincula

Después de que Trump dijera ayer que no tenía conocimiento del ataque de Israel a Pars Sur, la directora nacional de Inteligencia de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, volvió a negar este jueves cualquier implicación en el ataque y afirmó que los objetivos de su país y de Israel en la guerra de Irán son «diferentes».

«El Gobierno israelí se ha centrado en neutralizar a la cúpula iraní y eliminar a varios de sus miembros y siguen centrados en ese objetivo». En cambio, los objetivos estadounidenses son «destruir la capacidad de Irán para lanzar misiles balísticos, su capacidad de producción de misiles, su Armada, la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica y su capacidad para colocar minas».

Más peticiones de cese

En Bruselas, se reunieron hoy mandatarios de la UE, con Irán en el centro de la conversación. Desde allí:

– El secretario general de la ONU, António Guterres, se dirigió a EEUU e Israel: «Ya es hora de poner fin a esta guerra que corre el riesgo de descontrolarse, causando un inmenso sufrimiento a la población civil y con repercusiones en la economía mundial». Y pidió a Irán que «deje de atacar a sus vecinos».

– La alta representante de la UE para Exteriores, Kaja Kallas, instó a «hallar una salida»: «Los ataques de Irán sobre infraestructuras energéticas en Catar generan más caos (…) necesitamos una salida de esta guerra, no una escalada». Además, confirmó que mantiene contactos con Irán para buscar «diferentes soluciones» al conflicto.

– El presidente francés, Emmanuel Macron: «Mientras la región entra en un período de fiesta religiosa, creo que todos los espíritus deberían calmarse y el combate debería detenerse, al menos, por unos días».

– El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez: «La guerra es ilegal».

– El primer ministro de Bélgica, Bart de Wever: «Todo el mundo quiere una cosa: que esta guerra termine lo antes posible y que no seamos implicados».

Otros ataques:

– En Irán: El Ejército de Israel aseguró que ha atacado instalaciones clave de Irán en el mar Caspio, en el primer ataque israelí a la flota iraní. El secretario de Guerra Pete Hegseth aseguró que EEUU ha destruido por completo la flota de submarinos iraníes, «dañado o hundido más de 120 de sus buques de guerra» y afectado considerablemente sus puertos militares.

– En Israel: Irán dice haber atacado el aeropuerto Ben Gurión, refinerías en Haifa y Rishon LeZion, el Ministerio de Seguridad Nacional en Jerusalén y la sede del Canal 13 israelí.

– Y en Cisjordania: Fragmentos de un misil de racimo iraní cayeron sobre territorio «aliado», Cisjordania, y mataron a cuatro personas, entre ellas una mujer embarazada.

– En Líbano: Dos periodistas rusos de la cadena RT resultaron heridos en un ataque israelí. Las muertes en este país ascieden ya a 1.001 personas han perdido la vida, entre ellas 118 niños, y otras 2.584 han resultado heridas

Irán aumenta los muertos ejecutando protestantes

Sin cifras actualizadas de muertos por los ataques en Irán desde hace más de una semana, las noticias de fallecidos llegaron hoy a anunciar las autoridades iraníes las tres primeras ejecuciones de presos condenados por su participación en las protestas de enero. EFE

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