Las contrataciones en el sector privado de EEUU, por debajo de las expectativas en julio (informe)

afp_tickers

Compartir

1 minuto

Las contrataciones en el sector privado de Estados Unidos se ubicaron significativamente por debajo de las expectativas en julio, según datos de la firma ADP publicados el miércoles.

En particular, sectores como el de ocio y hostelería recortaron puestos de trabajo.

El crecimiento del empleo en el sector privado se situó en 44.000 puestos el mes pasado, por debajo de los 75.000 que los analistas habían previsto.

Las cifras son seguidas de cerca antes de la publicación, a primera hora del viernes, del informe oficial de empleo del gobierno.

bys/acb/mr/mar