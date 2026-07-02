Las conversaciones indirectas entre EEUU e Irán registran «avances positivos», según Catar

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Negociadores de Estados Unidos e Irán registran «avances positivos» en sus conversaciones indirectas en Doha, y celebrarán una nueva ronda después del funeral del exlíder supremo iraní Alí Jamenei, informó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar.

«Mediadores de Catar y Pakistán concluyeron reuniones separadas hoy con los negociadores estadounidenses e iraníes en Doha, con avances positivos en temas relacionados con el Protocolo de Acuerdo de Islamabad, construyendo sobre los resultados de la cumbre del lago Lucerna», en Suiza, dijo el miércoles en X el portavoz Majed Al Ansari.

«Las partes acordaron continuar las discusiones, y la próxima reunión será programada lo antes posible después de las honras fúnebres del exlíder supremo iraní», agregó.

El ayatolá Alí Jamenei murió a los 86 años de edad en el complejo gubernamental del centro de Teherán el 28 de febrero, primer día de la guerra.

Su hijo Mojtaba Jamenei fue designado como su sucesor.

El funeral público de Alí Jamenei comenzará el sábado con su cuerpo en la capilla ardiente, además de ceremonias oficiales y actividades religiosas.

El entierro será el 9 de julio en el santuario del Imán Reza en la ciudad nororiental de Mashhad, lugar de nacimiento de Jamenei.

El vicecanciller iraní, Kazem Gharibabadi, quien encabeza la delegación de su país, afirmó que las conversaciones del miércoles concluyeron con un acuerdo para establecer un canal de comunicación a partir del jueves para reportar y registrar posibles violaciones a los acuerdos.

Irán ha insistido en que no habrá conversaciones directas con Estados Unidos en Doha.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el miércoles a periodistas que las discusiones sobre «la desnuclearización de Irán avanzan bien».

Gharibabadi agregó que las discusiones abarcaron también los recursos iraníes congelados, que Teherán exige sean liberados como parte de cualquier arreglo.

Señaló que las autoridades acordaron los bienes que Irán podría comprar con los 6.000 millones de dólares que serían descongelados inicialmente.

bur-abs/tc/mas/arm/pc