Las defensas aéreas de la OTAN contribuyeron a derribar los drones rusos en Polonia

Bruselas, 10 sep (EFE).- Las defensas aéreas de la OTAN han ayudado a Polonia a derribar los drones rusos que esta madrugada invadieron el espacio aéreo polaco, informó la Alianza Atlántica en un mensaje en redes sociales.

«Numerosos drones entraron el espacio aéreo polaco durante la noche y se encontraron con las defensas aéreas polacas y de la OTAN», dijo la portavoz de la organización militar, Allison Hart, en un mensaje en redes sociales y añadió que el secretario general, Mark Rutte, está en contacto con las autoridades polacas.

Polonia denunció este miércoles un «acto de agresión» tras la violación de su espacio aéreo «sin precedentes» de drones rusos durante la madrugada, que ha obligado a cerrar varios aeropuertos y a convocar de urgencia una reunión de la Asamblea de Seguridad Nacional.

La operación, en la que el Ejército utilizó armas para derribar a varios drones y que ya ha terminado, duró toda la madrugada, ya que solamente cerca de las 06.00 GMT el Mando Operativo informó en X de que «las operaciones de la aviación polaca y aliada relacionadas con las violaciones del espacio aéreo polaco han concluido».

Tusk informó a Rutte, así como al secretario de Estado de EE.UU., Mark Rubio, e, internamente, está en «contacto constante» con el presidente del país, Karol Nawrocki, y el ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamys, que se encontraba en Londres para participar este miércoles allí en una reunión con cuatro homólogos europeos.

La violación del espacio aéreo polaco obligó al cierre temporal de cuatro aeropuertos, el de Chopin de Varsovia, Varsovia-Modlin, Rzeszów-Jasionka y el aeropuerto de Lublin, de los que la mayoría ha podido reabrir a primera hora de la mañana.

La población fue alertada para que, si encuentran drones derribados o fragmentos de los mismos, no se acerquen, no los toquen ni los muevan, antes de ser revisados por las patrullas de artificieros. EFE

