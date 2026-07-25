Las defensas aéreas ucranianas derriban 127 drones y un misil en un ataque nocturno ruso

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Berlín, 25 jul (EFE).- Las defensas antiaéreas ucranianas derribaron 127 drones y un misil en un ataque en la noche del viernes en el que Rusia empleó 159 sistemas no tripulados, informó la Fuerza Aérea de Ucrania.

«El enemigo atacó con dos misiles Kh-59/69 lanzados desde el aire sobre el mar Negro y 157 drones de ataque», señaló la Fuerza Aérea del país invadido por Rusia en un mensaje publicado en Telegram.

«De acuerdo con datos preliminares, a las 7.30 hora local (4.30 GMT), las defensas aéreas derribaron o inhibieron un misil Kh59/69 y 127 drones enemigos modelo Shahed, Gerbera, Italma y otros drones en el norte, sur, este y centro del país», indicó la Fuerza Aérea de Ucrania.

Los responsables de la defensa antiaérea ucraniana registraron 26 impactos de drones en nueve puntos del país.

También hubo cuatro puntos en los que cayeron fragmentos de drones derribados. EFE

smm/mb