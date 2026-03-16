Las defensas antiaéreas rusas derriban otros 56 drones en las inmediaciones de Moscú

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Moscú, 16 mar (EFE).- Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron este lunes 56 drones que se dirigían a la capital rusa, informó el alcalde moscovita, Serguéi Sobianin.

Esta mañana, el regidor de Moscú reveló que en los últimos dos días fueron neutralizados cerca de 250 aparatos no tripulados que pretendían atacar objetivos en la capital rusa.

«En los últimos dos días, las fuerzas de defensa antiaérea han destruido aproximadamente 250 drones enemigos que se dirigían directamente hacia Moscú», informó Sobianin en su canal de la red social nacional Max.

El alcalde agradeció su labor «a las fuerzas de defensa antiaérea del Ministerio de Defensa».

Los constantes ataques con drones obligaron a cerrar temporalmente los aeropuertos de Moscú, que reabren después de recibir el permiso de las autoridades, pero modifican los horarios a causa de las restricciones introducidas. EFE

mos/psh