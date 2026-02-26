Las defensas antiaéreas rusas derriban siete drones ucranianos que se dirigían a Moscú

(Actualiza la cifra de los drones abatidos)

Moscú, 26 feb (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron en la tarde de este jueves siete drones ucranianos que se dirigían a la capital rusa, informó el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin.

Inicialmente, Sobianin alertó de dos drones enemigos, que fueron neutralizados en las inmediaciones de la capital rusa.

Más tarde, en otros cuatro mensajes de Telegram, el alcalde moscovita informó de cuatro aparatos no tripulados más, cuyo objetivo era burlar las defensas aéreas de Moscú.

La situación obligó a cerrar temporalmente los cuatro aeropuertos moscovitas – Sheremétievo, Domodiédovo, Vnúkovo y Zhukovski -, que reanudaron sus operaciones tras el levantamiento de la amenaza de ataques.

El pasado domingo, las defensas antiaéreas rusas derribaron 21 drones que volaban hacia Moscú.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este jueves que Rusia había atacado anoche una decena de regiones ucranianas con un total de 420 drones y 39 misiles, once de ellos balísticos.

Según la Fuerza Aérea ucraniana, sus defensas aéreas lograron interceptar 30 de los misiles, entre ellos cuatro misiles balísticos, y 374 de los drones. EFE

