The Swiss voice in the world since 1935

Las defensas de Bolsonaro y los otros acusados exponen sus argumentos en el juicio

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Brasilia, 2 sep (EFE).- Las defensas de los ocho procesados por golpismo, entre ellos Jair Bolsonaro, empezaron este martes a responder al duro alegato del fiscal general, Paulo Gonet, quien pidió condenar a todos ellos por poner en marcha «un proyecto autoritario» para mantener en el poder al expresidente brasileño, en el juicio que empezó este martes en la Corte Suprema.

El abogado del teniente-coronel Mauro Cid, antiguo ayudante de Bolsonaro, es el primero en exponer los argumentos de su cliente, quien confesó los hechos y firmó un acuerdo de colaboración con las autoridades.

Acto seguido, las otras siete defensas realizarán sus sustentaciones orales durante un tiempo máximo de una hora por cada uno de los reos.

Los cinco magistrados de la Primera Sala del Tribunal Supremo analizan si Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores, entre ellos exministros, jefes militares y miembros de los servicios de inteligencia, intentaron dar un golpe de Estado tras las elecciones de 2022, en las que se impuso el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El litigio, que se prolongará hasta la semana que viene, empezó con la lectura del informe del caso por parte del juez instructor, Alexandre de Moraes.

Después fue el turno del fiscal general, Paulo Gonet, quien, al pedir la condena para los ochos procesados, denunció que una «organización criminal liderada por Bolsonaro» desarrolló un plan «progresivo y sistemático» para atacar las instituciones, impedir la investidura de Lula y minar los poderes de la Justicia.

«La denuncia no son conjeturas, los propios integrantes de la organización criminal insistieron en documentar casi todas las fases de su obra» con «riqueza de detalles» a través de «manuscritos, planillas, intercambio de mensajes y discursos» incautados durante la investigación, señaló.

Para Gonet, todos esos movimientos tenían el «claro propósito de romper el orden democrático del país».

Además, la trama quiso crear «una revuelta popular» que se materializó sin éxito el 8 de enero de 2023, cuando miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Supremo a fin de estimular la intervención de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, Gonet apuntó que el golpe no triunfó porque los entonces comandantes del Ejército y la Aeronáutica se mantuvieron del lado de la Constitución.

Tras la exposición de las ocho defensas, los cinco jueces de la Primera Sala empezarán a deliberar para dictar sentencia y, en caso de que haya condenas, fijar la pena. EFE

cms-ed/mp/ad

(foto)(vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR