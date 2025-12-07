Las defensas ucranianas neutralizan 175 de 241 drones y 4 de 5 misiles de ataque ruso

2 minutos

(Actualiza con consecuencias del ataque)

Berlín, 7 dic (EFE).- Las defensas ucranianas lograron neutralizar 175 de los 241 drones y cuatro de los cinco misiles lanzados por Rusia en la noche del sábado al domingo, según el parte matinal de la Fuerza Aérea ucraniana, mientras que las autoridades informaron de daños a la infraestructura energética en la región occidental de Poltava.

En total, fueron detectados 241 drones de ataque de tipo Shahed y Gerbera, lanzados desde las regiones rusas de Kursk, Orel, Milérovo y Primorsko-Ajtarsk, así como desde la Crimea ocupada.

Las fuerzas rusas también lanzaron tres misiles aerobalísticos de tipo Kinzhal, desde la región rusa de Tambov y dos misiles balísticos Iskander-M desde la de Kursk.

Los sistemas de defensa ucranianos consiguieron suprimir 179 de estas amenazas aéreas: 175 drones, dos misiles Kinzhal y dos misiles Iskander-M, según la Fuerza Aérea.

Pese a ello, se produjeron 65 impactos en 14 emplazamientos distintos, concluyó el parte, que advirtió de que el ataque continúa y de que varios drones rusos siguen encontrándose en el espacio aéreo ucraniano.

La administración militar de la región de Poltava, en el oeste del país, informó de un ataque combinado con drones y misiles contra varias infraestructuras del sector energético en el distrito de Kremenchuk, donde a consecuencia de ello quedó interrumpido parcialmente el suministro de electricidad, agua y calefacción.

«Los impactos directos y la caída de fragmentos provocaron incendios. Se produjeron daños al equipamiento técnico», escribió el jefe de la administración militar de Poltava, Volodímir Kohut, en Telegram.

Un empleado que trabajaba en una empresa de petróleo y gas resultó herido en uno de los ataques, según informó la televisión pública Suspilne.

El sábado las autoridades ucranianas informaron de un ataque ruso masivo con 653 drones y 51 misiles de diversos tipos, con impactos en 29 puntos del país, que causó daños en infraestructuras energéticas y de transporte y dejó por lo menos ocho civiles heridos. EFE

cph/rml