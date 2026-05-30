Las dominicanas Thalía Terrero y Penélope Polanco logran oro y plata en Panam de Karate

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Santo Domingo, 30 may (EFE).- Thalía Terrero conquistó la presea de oro en -55 kilos y Penélope Polanco logró la plata en los -60 kilos para la delegación dominicana en la continuación del Campeonato Panamericano de Karate, que se celebra en el estado de Río de Janeiro Brasil, con la participación de más de 30 países.

Terrero derrotó en la pelea por el oro a María Ouyahia, de Canadá, mientras que su compatriota Penélope Polanco, disputó la final ante la también canadiense Lily Rose Nolet, informó este sábado la Federación Dominicana de Karate (Fedokarate) en una nota.

Las atletas dominicanas afirmaron luego de sus combates que dedicaban el triunfo a toda la República Dominicana que les está dando seguimiento a las competencias. Valoraron el trabajo de sus entrenadores Toñito Vólquez, Ana Villanueva, Julio Marte, Yuneiski Silverio y el delegado Crucito Bueno.

«Esto demuestra que llegaremos bien preparados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe», afirmó la campeona panamericana, Thalía Terrero.

Lo propio dijo Penélope Polanco, quien afirmó que regresar con una plata al país es un gran logro y una gran experiencia porque ha competido con grandes rivales de mucha calidad. «Quería el oro, pero lo luchamos», precisó.

Ahora, con este nuevo oro y una plata, la República Dominicana suma dos medallas de oro, una de plata y dos de bronce en el Campeonato Panamericano de Karate que continúa este sábado.

El presidente de la Federación Dominicana de Karate, José Luis Ramírez (Borola), quien acompaña la delegación dominicana, dijo que la entidad ha recibido el apoyo del Ministerio de Deportes y del Comité Olímpico para estar presente en el Panam de Karate.

«Estamos muy orgullosos de cada uno de nuestros atletas que están aquí peleando por poner en alto la bandera tricolor, así como de nuestro cuerpo técnico», dijo.EFE

rsl