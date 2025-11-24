Las dos Coreas están en una situación «muy peligrosa», dice el presidente surcoreano

2 minutos

Seúl, 24 nov (EFE).- Seúl y Pionyang se encuentran en una situación «muy peligrosa» que podría desembocar en un choque fronterizo «en cualquier momento» si ambas partes no entablan un diálogo, afirmó este lunes el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, según el medio de comunicación Yonhap.

«Las relaciones intercoreanas se han vuelto extremadamente hostiles y conflictivas, y Corea del Norte está llevando a cabo acciones muy extremas sin siquiera el nivel más básico de confianza», declaró Lee, «nos encontramos en una situación muy peligrosa en la que podrían producirse enfrentamientos accidentales en cualquier momento».

En declaraciones a los medios durante su viaje entre Sudáfrica y Turquía, después de participar en la cumbre del G20, Lee urgió a Pionyang a celebrar una reunión militar para evitar enfrentamientos fronterizos accidentales.

Este llamado llega una semana después de que Seúl propusiera las negociaciones, en la primera solicitud oficial de diálogo desde de que Lee tomó posesión en junio.

La propuesta llega en medio de un aumento de la tensión en la Zona Desmilitarizada, donde soldados norcoreanos han cruzado repetidamente la Línea de Demarcación Militar (LDM) mientras realizaban labores, como instalaciones de cercas y minas, según Corea del Sur.

El Ministerio de Defensa surcoreano afirmó que las incursiones del Ejército norcoreano a través de la LDM han superado una decena este año.

El caso conocido más reciente se produjo el 19 de octubre, cuando más de 20 soldados norcoreanos cruzaron la LDM cerca de la ciudad surcoreana de Paju, en el noroeste del país, lo que provocó que el Ejército del Sur realizara disparos de advertencia.

Corea del Sur considera necesario acordar una línea base clara, dado que muchos marcadores originales de la LDM, instalados en 1953, han desaparecido con el tiempo, generando divergencias sobre la delimitación precisa en algunos sectores, según dijo a la prensa un funcionario del Ministerio de Defensa.

Los últimos diálogos intercoreanos a nivel de generales se celebraron en 2018.

Pese a la visita del presidente estadounidense Donald Trump a Corea del Sur el mes pasado, Pionyang evitó mantener una cumbre con EE.UU., mientras insiste en que no dialogará si la desnuclearización continúa sobre la mesa de negociación. EFE

