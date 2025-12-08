Las drogas generaron en Francia un negocio de 6.800 millones, el triple que en 2010

2 minutos

París, 8 dic (EFE).- Las drogas en Francia generaron en 2023 un negocio ilícito estimado en 6.800 millones de euros, cerca del triple a lo calculado en 2010 (2.300 millones), que tiene que ver en parte importante por el tirón de la cocaína.

El Observatorio Francés de las Drogas y de las Tendencias Adictivas (OFDT), que publicó este lunes un informe de evaluación, destacó que las ventas de drogas han aumentado, entre 2010 y 2023, un 189 %.

De esos 6.800 millones que generaron los estupefacientes, 3.100 millones correspondieron a la cocaína, que adelantó al cannabis (2.700 millones).

Durante los 13 años estudiados, los investigadores del informe estiman que el consumo de cocaína creció un 214 %, frente al 77 % para el cannabis.

No obstante, en volumen de droga consumida, el cannabis se mantuvo en primera posición con 397 toneladas al año, frente a las 47 de la cocaína.

Además del fuerte avance de la cocaína, el estudio observa una explosión en las ventas de psicoestimulantes. Desde 2010, el mercado del éxtasis/MDMA ha progresado un 637 % y el de las anfetaminas un 470 %. Sin embargo, los ingresos que procuran estos tipos de estupefacientes son mucho menores que la cocaína.

Para Nicolas Prisse, presidente de la Misión Interministerial de la Lucha contra las Drogas y las Conductas Adictivas, «la espectacular progresión del mercado de la cocaína pone a prueba a las fuerzas de seguridad, la Justicia, los profesionales de la salud y todos nuestros territorios».

Por ello, recomendó «reforzar la acción pública» para obtener efectos tanto en la oferta como en el de la demanda». EFE

