Las economías de O.Medio y el Norte de África se contraerán un 0,5 % en 2026, según el FMI

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El Cairo, 8 jul (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé una contracción del 0,5 % de las economías de Oriente Medio y el Norte de África en 2026, con lo que empeora su pronóstico del pasado mes de abril en 1,6 puntos porcentuales, debido a la prolongación de la crisis por el cierre del estrecho de Ormuz.

El FMI publicó este miércoles la actualización de sus perspectivas económicas para distintas regiones del mundo, que anticipan una caída en las perspectivas para la gran mayoría de los países de Oriente Medio y el Norte de África, para los que en abril el organismo con sede en Washington preveía un crecimiento del 1,1 % y que en 2025 crecieron un 3,3 % de media.

El informe se hizo público horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijese a la prensa en Ankara, en la segunda jornada de la cumbre de la OTAN, que da por acabado el acuerdo de alto el fuego con Irán tras el reciente incremento de hostilidades entre Irán y EEUU, lo que el FMI no podido tener en cuenta en su escenario base de análisis.

Para 2027 el organismo espera un repunte económico de la región y estima que crecerá un 7,3 % frente al 4,8 % previsto en el informe de abril.

Es probable que Irak, Kuwait y Catar experimenten «fuertes contracciones de sus economías en 2026, seguidas de expansiones de dos dígitos en 2027», debido a los agudos efectos que está teniendo sobre su producción y distribución de materias primas la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, indica el FMI.

Arabia Saudí será una de las excepciones regionales por sus «rutas de exportación más diversificadas», que le supondrán un crecimiento del 1,7 % en 2026 y del 5,5 % en 2027, de acuerdo con el FMI.

Además, la evolución de la economía iraní se revisó al alza en esta nueva actualización, dejando la previsión para 2026 en una contracción económica del 5,4 %, frente al retroceso del 6,1 % anterior, algo que, según los autores del informe, «refleja unos mejores resultados de las exportaciones de petróleo en marzo y abril y una cierta relajación de las restricciones a las exportaciones del país».

Para el conjunto de los países importadores de materias primas de Oriente Medio y el Norte de África, la organización prevé «una relativa resistencia ante el impacto negativo de los términos de intercambio derivado del aumento de los precios de la energía y los alimentos». EFE

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