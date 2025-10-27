Las elecciones en Países Bajos: desconfianza, derrumbe liberal y vetos entre los rivales

Imane Rachidi

La Haya, 27 oct (EFE).- Países Bajos acudirá este miércoles a las urnas por tercera vez en menos de cinco años, en un clima de desconfianza ciudadana y dificultad para articular mayorías estables, sumados a un desplome del partido liberal VVD, que, tras dominar durante más de una década con Mark Rutte, está más cerca de ocupar la oposición que el futuro gobierno.

Se presentan 27 partidos que aspiran a los 150 escaños del Parlamento, actualmente repartidos entre quince formaciones.

El electorado llega a la cita dividido y volátil tras una cadena de gobiernos inestables: los dos últimos gabinetes de Rutte cayeron en enero de 2021, por un escándalo de subsidios para padres, y en julio de 2023, por desacuerdos sobre la política de asilo.

La coalición que le sucedió -formada tras las elecciones de noviembre de 2023 y encabezada por el independiente Dick Schoof desde julio de 2024- colapsó en verano por la cuestión migratoria, lo que precipitó un adelanto electoral.

Dado este panorama, las encuestas reflejan que los neerlandeses se sienten desencantados con la clase política. El Instituto Social y Cultural (SCP) advierte de un “diálogo de sordos” entre quienes piden cerrar fronteras y quienes defienden la acogida, lo que impide una discusión equilibrada sobre la identidad nacional y el Estado de bienestar, y desplaza otras cuestiones que la población también considera urgentes, como la vivienda o la sanidad.

¿Qué dicen los sondeos?

Ningún partido obtendrá una mayoría absoluta para gobernar en solitario, como es tradicional en la política de coaliciones neerlandesa. El PVV, la derecha radical de Geert Wilders, se mantiene como primera fuerza en los sondeos, con entre 29 y 31 escaños.

Le siguen el bloque de ecologistas y socialdemócratas GL-PvdA, liderado por Frans Timmermans; y el democristiano CDA, de Henri Bontenbal, ambos en una franja de 22 a 27 escaños.

Estas cifras reflejan los promedios ponderados de las encuestas publicados por Peilingwijzer.

El liberal progresista D66, el conservador VVD y la derecha nacional-conservadora JA21 se sitúan en un segundo grupo, con estimaciones de 12 a 17 escaños. El resto de partidos no superarían los cinco escaños cada uno.

El NSC, el partido centrista que abandonó el gobierno de Schoof en agosto tras choques internos sobre la respuesta a la ofensiva israelí en Gaza, aparece ahora en algunas encuestas con uno o ningún escaño, pesé a tener ahora 21 diputados.

Si se confirman estas previsiones, y dado el veto cruzado entre grandes partidos -varias formaciones rechazan gobernar con Wilders, y el VVD ha descartado compartir gabinete con una coalición de corte claramente de izquierdas- se anticipan negociaciones difíciles para formar una coalición que, previsiblemente, necesitará cuatro o cinco partidos.

Desconfianza e indecisión

Un estudio reciente del SCP señala que el 59 % de los neerlandeses cree que el país “va en la dirección equivocada” y un 60 % suspende a “la política” nacional, a la que reprocha no haber resuelto problemas percibidos como urgentes.

Además, la indecisión es generalizada: según datos del canal RTL, la mitad de los votantes aún no saben a qué partido apoyar, y uno de cada cuatro neerlandeses afirma no sentirse representado por ninguna formación política.

Ese malestar convive con un electorado envejecido: unos 13,4 millones de personas están llamadas a votar y un 28 % de ellas tiene más de 65 años, frente al 18 % hace tres décadas. La edad media del votante neerlandés es de unos 51 años, según la oficina estadística CBS.

El SCP insiste en que el debate migratorio está eclipsando la campaña y llama a centrarse en la “gran mayoría moderada” que ve ventajas y retos en la migración.

Desplome de los liberales

Los partidos afrontan este clima de escepticismo con fracturas internas, y el caso más visible es el del liberal VVD. Según conversaciones internas citadas por RTL, muchos admiten “temer los resultados” electorales y hablan de una “espiral” de pérdida de apoyo desde la salida de Rutte y la entrada del partido en una coalición con la ultraderecha.

Otros califican de “errores populistas” decisiones recientes, como el apoyo a una moción para declarar al movimiento Antifa como organización terrorista, una iniciativa que incluso las juventudes liberales tacharon de “antidemocrática”.

La líder liberal, Dilan Yesilgoz, ha perdido apoyo dentro y fuera del partido y, según un sondeo de Ipsos I&O, solo el 36 % de los votantes del VVD planea votar por ella, frente a niveles de apoyo superiores al 80 % que tenía el partido bajo Rutte.

Yesilgoz ha sido atacada por casi todo el espectro político por convertir al VVD en un partido “cada vez más derechista y desconectado de la realidad social”. Su partido descartó alianzas con GL-PvdA, CDA y D66, lo que, unido al veto al PVV de Wilders, alimenta el escenario de que los liberales terminen en la oposición tras estas elecciones. EFE

