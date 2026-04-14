Las elecciones en Perú no tuvieron graves irregularidades, afirma organizador

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Lima, 14 abr (EFE).- El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, Piero Corvetto, afirmó este martes que en los comicios generales que se celebraron el domingo y el lunes en su país «no hubo graves irregularidades», pero sí «un error puntual, extraordinario» que impidió la entrega del material electoral en 13 locales del sur de Lima.

«Hemos tenido una falla en el caso de 13 locales que han comprometido a un número importante de electores. Pedimos las disculpas del caso, es una hecho que no se va a volver a repetir», enfatizó Corvetto, durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, a la que fue citado con urgencia para responder sobre los incidentes de la jornada electoral.

El funcionario dijo que el pasado domingo se enfrentaron «a la elección más compleja de la historia» peruana, con 35 candidatos presidenciales, 37 partidos y cinco elecciones en simultáneo, y que la ONPE «ha actuado en todo momento con profesionalismo e integridad».

«Cada uno de los resultados (que se publican) se encuentra sostenido en la imagen y los resultados de las actas», enfatizó antes de recordar a los legisladores que en este momento se está «en pleno proceso electoral».

Ratificó que «un error puntual, extraordinario» perjudicó la votación en los locales de tres distritos del sur de Lima, pero los ciudadanos afectados pudieron votar al día siguiente.

Corvetto agregó que este fallo logístico implica a la gerencia de gestión electoral y a la subgerencia de producción electoral de la ONPE.

Este lunes, tras los incidentes en los locales de votación, fue detenido el exgerente de gestión electoral de la ONPE, José Samamé, quien poco antes había renunciado al cargo tras asumir su responsabilidad por los fallos en el proceso.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también presentó el lunes una denuncia contra Corvetto y otros tres altos cargos de la ONPE, incluido Samamé, por la presunta comisión de los delitos contra el derecho de sufragio, así como por omisión, demora de actos funcionales y obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.

Corvetto señaló este martes en el Congreso que «todo lo que tiene que ver con esta falla de carácter extraordinaria está siendo materia de investigación».

En la presentación ante el Congreso también participaron, además de los miembros de la Comisión de Fiscalización, un representante de la Contraloría General (Tribunal de Cuentas), y el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez.

Más de 27,3 millones de peruanos fueron convocados el domingo a elegir a sus autoridades nacionales para el período 2026-2031, entre ellas la Presidencia, por la que han pasado ocho mandatarios en los últimos diez años, en una espiral de crisis políticas.

La jornada estuvo marcada por problemas en la distribución del material electoral en varios distritos de Lima, que provocó retrasos en el inicio del sufragio e incluso el impedimento de votación en 13 colegios de la capital, que dejó sin ejercer su derecho a 52.261 personas, por lo que el jurado electoral ordenó la ampliación de la votación hasta este lunes.

Con el cómputo oficial al 76,6 % de los votos, la candidata derechista Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ocupa el primer lugar, con 16,87 %; seguida por el ultraderechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con 12,64 %; el centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con 11,72 % y el izquierdista Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, con el 10,49 %. EFE

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