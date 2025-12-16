Las elecciones presidenciales en Perú tendrán 36 candidatos, entre ellos cuatro mujeres

Lima, 16 dic (EFE).- Las elecciones presidenciales del próximo año en Perú serán disputadas por 36 candidatos, entre los que figurarán cuatro mujeres, con Keiko Fujimori como la aspirante de mayor trayectoria política, confirmó este martes el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El organismo electoral publicó la lista con la proclamación de los resultados de las elecciones primarias celebradas la semana pasada por las 39 agrupaciones inscritas en sus registros oficiales, para definir a sus fórmulas presidenciales.

El resultado confirmó que 38 partidos superaron el umbral de participación establecido, según la modalidad de elección por afiliados o delegados, por lo que quedaron habilitados para presentar las fórmulas y listas de candidatos para los comicios generales de abril de 2026.

El único partido que quedó sin opciones fue Acción Popular (AP), cuya elección interna fue anulada por «vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso».

Otras dos agrupaciones, Ciudadanos por el Perú y el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), no presentaron fórmula presidencial, por lo que solo acudirán a la elección del Congreso, que volverá a tener cámaras de senadores y diputados.

Candidatos a la presidencia

En la lista figuran las candidaturas presidenciales de Keiko Fujimori, la líder del partido derechista Fuerza Popular que buscará por cuarta vez consecutiva ocupar la jefatura del Estado peruano.

También postularán la exministra de Desarrollo e Inclusión Social Fiorella Molinelli, por la Alianza Fuerza y Libertad; y la exparlamentaria centrista Marisol Pérez Tello, por el partido Primero la Gente.

Además, Rosario Fernández Bazán, quien es hermana del exalcalde de la ciudad norteña de Trujillo Arturo Fernández, actualmente prófugo de la justicia, por el partido Un Camino Diferente.

Entre los candidatos también aparece el exalcalde de Lima Rafael López Aliaga, del partido ultraconservador Renovación Popular; así como la del empresario y exgobernador regional César Acuña, de Alianza para el Progreso.

Además, el ingeniero Mario Vizcarra, hermano del expresidente encarcelado Martín Vizcarra (2018-2020), de Perú Primero; y del exgobernador regional Vladimir Cerrón, quien postula por el partido marxista Perú Libre y actualmente está prófugo de la justicia.

Otros candidatos son el actual congresista Roberto Chiabra, de la Alianza Unidad Nacional; el exalcalde de Lima Ricardo Belmont, del Partido Cívico Obras; el también congresista José Williams, del partido Avanza País; y el exministro de Defensa José Nieto, del Partido del Buen Gobierno.

Asimismo, el actual congresista Roberto Sánchez, del Partido Juntos por el Perú; el exfutbolista George Forsyth, del Partido Somos Perú; el exministro de Justicia Fernando Olivera, del Partido Frente de la Esperanza 2021; y el comediante Carlos Álvarez, del partido País para Todos.

Cronograma de las elecciones

Todas las candidaturas deberán ser sometidas todavía a un período de tachas (impugnaciones) que se podrán presentar del 26 de diciembre al 15 de enero próximo.

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril de 2026 con una probable segunda vuelta entre los dos candidatos presidenciales más votados el 7 de junio.

En los comicios, los peruanos elegirán a un presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y 5 representantes ante el Parlamento Andino para un período de cinco años. EFE

