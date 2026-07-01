Las elecciones presidenciales francesas serán el 18 de abril y el 2 de mayo

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Francia acudirá a las urnas para elegir a su próximo presidente el 18 de abril y el 2 de mayo de 2027, informó el martes una fuente del poder ejecutivo, tras confirmar reportes de medios locales.

«Se hará oficial mañana (miércoles) en el Consejo de Ministros», añadió la fuente.

En virtud de la Constitución, la votación debe celebrarse entre 20 y 35 días antes del final del mandato de cinco años de Emmanuel Macron, que inició el 14 de mayo de 2022.

Los comicios tendrán lugar, por tanto, durante las vacaciones de primavera y, en el caso de la segunda vuelta, al día siguiente del Día del Trabajo.

Según el diario Ouest-France, se eligió este calendario en lugar de la otra opción, que situaba la votación una semana antes, los días 11 y 25 de abril.

Las encuestas han sugerido repetidamente que la extrema derecha podría encabezar la primera vuelta de las elecciones de 2027, pero aún no está claro quién será su candidato.

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