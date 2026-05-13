Las emisiones de CO2 de la UE aumentaron un 0,9 % a finales de 2025

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Bruselas, 13 may (EFE).- Las emisiones de gases de efecto invernadero de la economía de la Unión Europea aumentaron un 0,9 % en el cuarto trimestre de 2025 respecto al trimestre anterior, hasta los 839 millones de toneladas equivalentes de CO2, en un periodo en el que el PIB comunitario creció un 0,2 %.

Los datos publicados este miércoles por la oficina estadística comunitaria, Eurostat, muestran que las emisiones crecieron especialmente en sectores como el suministro de electricidad, gas y aire acondicionado (+7,2 %), el transporte y almacenamiento (+1,3 %) y las industrias extractivas (+0,9 %).

En comparación con el mismo periodo de 2024, las emisiones aumentaron un 0,4 %, pero el PIB de la UE, ajustado estacionalmente y por calendario, avanzó un ritmo superior del 1,5 %.

Eurostat señaló que las emisiones aumentaron en diecinueve Estados miembros durante el último trimestre de 2025, descendieron en siete y permanecieron estables en Alemania.

Entre los países que lograron reducir sus emisiones figuran España, Finlandia, Malta, Bulgaria, Chequia, Lituania y Eslovaquia, todos ellos con crecimiento económico al mismo tiempo.

Los mayores recortes trimestrales de CO2 correspondieron a Finlandia (-3,2 %), Malta (-2 %) y Chequia (-0,6 %).

Por sectores, los hogares (-2 %) y la industria manufacturera (-0,1 %) fueron los únicos grandes ámbitos de actividad que registraron una caída de emisiones en el conjunto de la UE. EFE

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