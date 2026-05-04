Las emisiones de metano por las energías fósiles continúan «a niveles muy altos», alerta la AIE

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Las emisiones de metano, un gas con efecto invernadero, siguen estando «a niveles muy altos» en las energías fósiles, alertó este lunes la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

En 2025, la producción récord del sector de las energías fósiles (petróleo, carbón, gas) provocó un 35% de las emisiones de metano provenientes de la actividad humana, es decir, 124 millones de toneladas (Mt), estimó la AIE.

Este lunes, la agencia presenta su informe anual «Global Methane Tracker» con ocasión de una reunión internacional en París, organizada en el marco de la presidencia francesa del G7.

En leve aumento respecto a 2024 (121 Mt), estas emisiones «siguen estando a niveles muy altos», cercanos a los récords de 2019, dominadas por el sector petrolero (45 Mt), por delante del carbón (43 Mt) y el gas (36 Mt).

No hay «ninguna señal de que las emisiones mundiales de metano relacionadas con la energía hayan disminuido en 2025», subraya la AIE.

El metano, inodoro e invisible, es el principal componente del gas natural y suele provenir de los gasoductos, de las vacas y de los vertederos.

Cada año se emiten en el mundo unos 580 millones de toneladas de metano, un 60% de las cuales debidas a la actividad humana, empezando por la agricultura y la energía.

Con un poder de calentamiento mucho mayor al del CO2, el metano es responsable de cerca del 30% del aumento de la temperatura media mundial desde la revolución industrial. Pero, al tener una vida más corta, reducirlo aportaría «beneficios climáticos significativos a corto plazo», subrayó la AIE.

En la industria del petróleo y el gas, el metano se escapa a través de fugas en los equipos o durante las operaciones de desgasificación o quema.

Sin embargo, existen soluciones probadas que permitirían evitar alrededor del 30% de las emisiones procedentes de actividades relacionadas con los combustibles fósiles, «sin coste alguno», ya que el gas capturado podría revenderse.

Según la AIE, la recuperación de ese gas inutilizado serviría para reforzar el abastecimiento energético, actualmente afectado por la guerra en Oriente Medio, aportando a los mercados 200.000 millones de m3 de gas al año, incluyendo 15.000 millones rápidamente.

Esos 200.000 millones de m3 representan el doble del gas que transita cada año por el estrecho de Ormuz, bloqueado desde el inicio de la guerra.

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