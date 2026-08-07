Las empresas chinas del sector solar suben en bolsa pese a los nuevos aranceles de EE. UU.

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Shanghái (China), 7 ago (EFE).- Los principales fabricantes chinos de equipos y materiales relacionados con la energía solar subían hoy en bolsa pese a los aranceles del 15 % anunciados por Estados Unidos a la importación de polisilicio y sus derivados, insumo clave para la fabricación de paneles solares y semiconductores.

Pasadas las 11.15 hora local (03.15 GMT), los productores más destacados de polisilicio del país registraban subidas en bolsa: en Shanghái, Tongwei subía un 6,74 %, y en Hong Kong, GCL repuntaba un 6,72 % y Xinte Energy, un 9,4 %.

En general, el sector solar chino se sumaba a la tendencia positiva, con subidas generalizadas para fabricantes clave de paneles fotovoltaicos y otros productos como Longi Green Energy (+2,2 %), JA Solar (+1,44 %), Jinko Solar (+2,53 %), Trina Solar (+0,58 %) o Xinyi Solar (+6,47 %).

Por ejemplo, fuentes de Trina Solar consultadas por la agencia oficial de noticias China News Service aseguraron que su principal negocio son los módulos solares, y que el polisilicio simplemente es una materia prima que se utiliza para fabricar esos productos, un mero «eslabón» en su cadena industrial.

Además, el representante de la empresa aseguró que sus exportaciones a EE. UU. son relativamente pequeñas, generalmente a través de terceros, por lo que el impacto de los nuevos aranceles sería «mínimo».

Por su parte, un portavoz de Jinko Solar aseguró que la compañía, que registra casi dos tercios de sus ventas en el extranjero -a nivel local, el sector está sumido en una situación de exceso de capacidad y guerra de precios que ya ha provocado la intervención de Pekín-, debe «analizar» la nueva medida anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

La información apunta que, ante la guerra comercial entre Pekín y Washington, Longi Green Energy ya había reducido su participación en la fábrica conjunta de módulos solares que tiene en EE. UU. y desarrollado una estrategia de cadenas industriales que cumple con los requisitos del país norteamericano.

Aunque la proclamación no menciona expresamente a China, la decisión se produce en un contexto en el que el país asiático domina la producción mundial de polisilicio y buena parte de la cadena de suministro de paneles solares.

La Casa Blanca afirmó que la medida busca reducir la dependencia de proveedores extranjeros de materiales estratégicos, fortalecer la capacidad manufacturera estadounidense y garantizar el abastecimiento para industrias vinculadas a la energía y las tecnologías avanzadas.

El documento concluye que las importaciones de polisilicio y sus derivados «amenazan con menoscabar la seguridad nacional» estadounidense y ordena aplicar restricciones para fortalecer la producción nacional.

Las nuevas restricciones, que abarcan al polisilicio, los lingotes, las obleas, las celdas solares y los módulos fotovoltaicos, entrarán en vigor el próximo 4 de diciembre. EFE

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