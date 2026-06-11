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Las empresas del G7 insisten en diversificar el aprovisionamiento de minerales críticos

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París, 11 jun (EFE).- Empresas vinculadas al sector minero o a su financiación, reunidas por la presidencia francesa del G7, subrayan la necesidad de reforzar y diversificar las cadenas de aprovisionamiento en minerales críticos, en una clara alusión a los riesgos que se perciben por el acaparamiento por parte de China.

En una declaración publicada al término de la reunión por el Ministerio francés de Economía y Finanzas, cuyo titular, Roland Lescure, organizó la cita de dos días, 39 empresas, entidades financieras y federaciones profesionales pidieron una mayor movilización de capitales privados con ese objetivo.

Los firmantes, que insisten en la «importancia estratégica» de los minerales críticos para la «prosperidad, seguridad económica y para la transición energética de nuestras economías», señalaron que la financiación de proyectos de extracción, transformación y refino plantean dificultades para movilizar capitales y por eso hace falta «una mayor coordinación a partir de toda la cadena de valor».

A ese respecto, se comprometieron a movilizarlo en particular recurriendo a mecanismos de capital y de financiación mixta, pero también con acuerdos de compra a largo plazo y el reforzamiento de alianzas entre la industria, las entidades financieras y organismos públicos.

En la declaración no se cita explícitamente a China en ningún momento, pero el gigante asiático aparece de forma nítida como el gran referente y un gran desafío para la soberanía industrial de los países del G7 y de sus socios.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) viene advirtiendo repetidamente desde hace años de los riesgos aparejados a la concentración de la producción y la industrialización de los minerales críticos por parte de China, que en el caso de las tierras raras para imanes alcanza el 60 % en la fase de la extracción, más del 90 % en el refino y casi el 95 % en los segmentos posteriores.

El encuentro organizado por Lescure este miércoles y jueves reunió en total a más de un centenar de dirigentes de empresas de países del G7 pero también de los invitados por la presidencia francesa (Australia, Brasil y Corea del Sur).

El objetivo declarado, en vísperas de la cumbre del grupo de los siete países más ricos (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá) que se celebrará del lunes al miércoles la semana próxima, era abordar «los desafíos para las cadenas de valor para los minerales críticos e identificar soluciones concretas para acelerar las inversiones».

Los participantes hablaron en particular de los frenos a esas inversiones, y de forma especial de los problemas de asunción de riesgos y la rentabilidad. EFE

ac/cat/pcc

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