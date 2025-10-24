Las empresas europeas instan a China a reforzar la demanda en su próximo plan quinquenal

Pekín, 24 oct (EFE).- Las empresas europeas en China instaron hoy al Gobierno chino a adoptar políticas que impulsen la demanda interna, tras la publicación este jueves del comunicado del cuarto pleno del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh), que marcó algunas directrices que seguirá el próximo plan quinquenal del gigante asiático.

En un comunicado difundido este viernes, la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China afirmó que espera que «durante el periodo del XV plan quinquenal (2026-2030) se introduzcan políticas adicionales destinadas a estimular la demanda interna, que vayan más allá del alcance de las actuales», y que «se garantice un crecimiento racional de la oferta».

La organización, que agrupa a compañías europeas con presencia en el país, señaló que ya ha instado en otras ocasiones a los responsables políticos chinos a «corregir las causas profundas de la involución económica», «dar un papel más importante al mercado para mejorar la eficiencia y eliminar el despilfarro», «hacer que el comercio tenga sentido para sus socios clave», «aprovechar el liderazgo verde de China» y «garantizar una transición digital abierta e inclusiva».

El comunicado empresarial llega un día después de que concluyera el cuarto pleno del XX Comité Central, que definió las líneas estratégicas que orientarán el próximo plan quinquenal y puso el acento en la «autosuficiencia tecnológica y científica», la «creación de nuevas fuerzas productivas» y el fortalecimiento del mercado interno.

En una rueda de prensa celebrada hoy, el ministro de Comercio, Wang Wentao, anunció que China «ampliará el acceso al mercado en sectores sensibles» como telecomunicaciones, biotecnología, hospitales y educación, y aseguró que el país «no buscará nuevos tratos especiales ni diferenciales» en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El cuarto pleno, celebrado entre el lunes y el jueves en Pekín, definió las líneas estratégicas que servirán de base para la redacción del nuevo plan quinquenal, del que está previsto que se conozcan más detalles en las próximas semanas y que se aprobará de forma definitiva en marzo de 2026. EFE

