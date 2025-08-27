Las empresas reducen empleos en Alemania, sobre todo las automovilísticas

Fráncfort (Alemania), 27 ago (EFE).- Las empresas reducen empleos en Alemania, sobre todo las del sector automovilístico, que en un año han recortado más de 50.000 empleos, el 7 % de todos los puestos de trabajo en este sector.

El director de encuestas del Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo), Klaus Wohlrabe, dijo este miércoles que «el mercado laboral está todavía estancado en la crisis».

El barómetro de empleo del Ifo bajó en agosto hasta 93,8 puntos, desde los 94 puntos de julio.

«El estancamiento de la economía hace que las empresas actúen cautelosamente en la planificación de personal», añadió Wohlrabe.

Asimismo el temor a perder el empleo lleva a muchos consumidores en Alemania a consumir menos.

Así lo refleja la caída de la confianza del consumidor en agosto por tercer mes consecutivo.

Todos los sectores industriales reducen empleos

El barómetro de empleo del Ifo subió en la industria, pero hay señales de recortes de puestos de trabajo, aunque en menor medida que en meses anteriores.

Todos los sectores industriales importantes recortan más personal del que contratan.

El sector automovilístico redujo en los últimos doce meses 51.500 empleos, cantidad que representa casi el 7 % de todos los empleos en este sector, según un estudio de la auditora EY.

El número de empleados en la industria alemana era a finales de junio de 5,4 millones de personas, 114.000 empleos menos que un año antes (2,1 % menos).

Desde 2019, antes de la pandemia de coronavirus, el número de empleos en la industria alemana se ha reducido en 245.00 empleos (4,3 % menos).

Los proveedores de servicios también reducen personal

Las agencias de empleo temporal luchan con una caída en la demanda, mientras que el sector del turismo contrata personal, según el Ifo.

El sector de la construcción mantiene el personal de forma constante, pero el del comercio reduce empleos, aunque en menor medida que antes.

Por otro lado, la escasez de personal cualificado aumenta pese a la debilidad de la economía alemana, según dijo el Ifo recientemente.

El producto interior bruto (PIB) de Alemania se contrajo en el segundo trimestre del año un 0,3 % debido a la caída de la producción industrial.

En el primer trimestre el PIB del país creció un 0,3 % porque muchas empresas adelantaron los suministros a EE.UU. antecipando los aranceles de Trump.

El Bundesbank, el banco central de Alemania, prevé un estancamiento en el tercer trimestre.

La economía germana estuvo en recesión en 2023, 2024 y es probable que siga en recesión o se estanque también en 2025.

La guerra comercial de Trump golpea a la economía

La guerra comercial del presidente estadounidense, Donald Trump, ha golpeado con fuerza a la economía alemana, que es fuertemente exportadora y deberá afrontar un incremento de la carga aduanera en EE.UU..

El país governado por Donald Trump fue el primer socio comercial de Alemania en 2024 con exportaciones por valor de unos 161.400 millones de euros.

Pero las exportaciones han caído en el primer semestre de este año.

Alemania exportó a Estados Unidos hasta junio mercancías por valor de 77.600 millones de euros, lo que supone un 3,9 % menos que en el primer semestre de 2024.

La industria germana ha mostrado su descontento con el reciente acuerdo comercial entre EE.UU. y la Unión Europea (UE).

Trump y la presidenta de la Comisión Europea (CE), la alemana Ursula von der Leyen, acordaron unos aranceles generales del 15 % para la mayor parte de los productos de la UE.

Un 54 % de empresas alemanas que exporta a EE.UU. dijo que va a reducir su comercio con ese país, según una encuesta de la Cámara Alemana de Comercio e Industria (Deutschen Industrie- und Handelskammer, DIHK).

Además, 17 % de las empresas encuestadas dijo que va a posponer las inversiones en EE.UU. y un 9 % que las va a reducir. EFE

