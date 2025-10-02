Las encuestas apuntan a resultados muy empatados entre los dos favoritos a liderar Japón

2 minutos

Tokio, 2 oct (EFE).- Las últimas encuestas apuntan a resultados muy empatados entre los dos favoritos para hacerse con el liderazgo del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Japón, Sanae Takaichi y Shinjiro Koizumi, en las primarias de este sábado, que determinarán quién es el próximo dirigente del país.

Takaichi, de corte conservador y que aspira a convertirse en la primera mujer líder del país asiático, cuenta con la mayoría del apoyo popular, según una encuesta publicada este jueves por el periódico japonés Mainichi Shimbun.

Koizumi, sin embargo, tiene el apoyo de los votantes fieles al PLD, que serán gran parte de los responsables de elegir al próximo líder del partido en las primarias del sábado.

La otra parte de los votos vendrán de los parlamentarios miembros del PLD, y entre estos, también Koizumi cuenta con la mayoría de los apoyos, según publicó este miércoles la agencia japonesa Jiji Press.

Takaichi, sin embargo, se encuentra muy a la par, por lo que el medio estima que lo más probable será una segunda ronda entre ambos candidatos, ya que ninguno lograría una mayoría absoluta de los votos (la mitad más uno) en la primera vuelta, donde deberán enfrentarse a otros tres aspirantes.

Entre estos últimos, Yoshimasa Hayashi, actual portavoz del Gobierno japonés, es el que más posibilidades tiene de dar la sorpresa, según las últimas encuestas de los medios.

Las primarias para elegir al sucesor del primer ministro, Shigeru Ishiba, al frente del PLD, tendrán lugar este sábado, y se espera que el vencedor se convierta en el nuevo primer ministro del país, aunque su nombramiento dependerá de alianzas parlamentarias ya que, actualmente, el PLD y su socio, Komeito, gobiernan en minoría.

Los cinco candidatos competirán este sábado por 590 votos repartidos entre los parlamentarios del PLD y las bases y afiliados.EFE

