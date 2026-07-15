Las entradas para ver a España en la final del Mundial, a 7.000 dólares las más baratas

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Nueva York, 15 jul (EFE).- Las entradas de reventa para la final del Mundial de este domingo 19 de julio, en la que España buscará su segunda estrella, parten desde los 7.000 dólares las más baratas hasta 39.000 las más caras en los portales digitales de reventa más populares de Estados Unidos.

A cuatro días para la gran final del 19 de julio en el MetLife Stadium de la sede de Nueva York/Nueva Jersey, las entradas de reventa oscilan entre 7.000 dólares las más baratas y más de 30.000 dólares las más caras.

En la página oficial de la FIFA ya no se pueden conseguir entradas para la final del Mundial en asientos normales, solo se ofrecen las conocidas entradas de ‘hospitality’.

La FIFA vende estos asientos ‘premium’ con zonas reservadas, comida, bebida y la mejor visibilidad de todo el estadio.

Los boletos de ‘hospitality’ más baratos para la final cuestan 15.000 o 17.000 dólares, mientras que las opciones más caras tienen precios de 29.000 dólares por persona o hasta 57.000 dólares la opción más ‘premium’.

En el portal de reventa StubHub, la mayoría de entradas disponibles cuestan alrededor de 8.000 dólares, mientras que algunas tienen precios de 25.000 o 35.000 dólares.

En otras páginas web como Ticketmaster, portal de referencia para entradas de eventos de entretenimiento y deporte en Estados Unidos, los precios también oscilan alrededor de los 8.000 dólares.

Tickpick, una página comparadora de precios e intermediaria de entradas de reventa, ofrece las entradas más baratas por poco más de 7.000 dólares y la más cara, por 39.000 dólares.

Los aficionados que quieran conseguir una entrada para el partido deberán rascarse los bolsillos, pues a los altos precios de las entradas se suman los elevados gastos en alojamiento o en comida.

El transporte al estadio también puede resultar caro, pues está prohibido llegar caminando y los trenes oficiales hacia el MetLife Stadium cuestan 98 dólares, aunque los autubuses lanzadera son opciones más económicas, con precios de unos 20 dólares. EFE

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