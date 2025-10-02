Las entregas de Tesla aumentaron un 7 % en EEUU el tercer trimestre del año

2 minutos

Washington, 2 oct (EFE).- Tesla entregó en el tercer trimestre del año 497.099 vehículos en EEUU, un 7 % más que en el mismo periodo de 2024, y produjo 447.450 unidades, una caída del 4,7 %, informó este jueves el fabricante de vehículos eléctricos.

El aumento de las entregas de Tesla coincide con la expiración de los créditos fiscales de hasta 7.500 dólares que Estados Unidos otorgaba a los consumidores para incentivar la compra de este tipo de vehículos. Las ventas son superiores a lo anticipado por los analistas.

Tesla señaló en un comunicado que de julio a septiembre produjo 435.826 unidades de los Model 3 y Model Y, mientras que las restantes 11.624 fueron vehículos de los otros modelos del fabricante: Model X, Model S y Cybertruck.

De las entregas del trimestre, 481.166 fueron Model 3 y Model Y. Tesla no detalla ni la producción ni las ventas por modelos. Tampoco ofrece datos por regiones.

En el segundo trimestre del año, Tesla registró una caída de sus entregas del 14 %.

El miércoles, los fabricantes de vehículos de Estados Unidos anunciaron sus ventas en el trimestre. General Motors y Ford, las dos principales empresas, indicaron que la demanda de sus vehículos eléctricos se disparó en el periodo gracias a que los consumidores acudieron a los concesionarios para aprovechar los créditos fiscales antes de su expiración el 30 de septiembre.

Las ventas de vehículos eléctricos de GM alcanzaron la cifra récord de 66.501 unidades, un 107 % más que hace un año, mientras que las de Ford crecieron un 30,2 % a 30.612 unidades y las de híbridos un 14,7 % hasta 55.177.

Tesla también anunció este jueves que dará a conocer sus resultados financieros de los nueve primeros meses del año el próximo 22 de octubre. EFE

