Las entregas de Tesla cayeron un 8,5 % en 2025, año en el que produjo menos que en 2024

Washington, 2 ene (EFE).- Las entregas de automóviles de Tesla cayeron un 8,5 % en 2025, al situarse en 1.636.129 unidades, informó este viernes el fabricante de automóviles eléctricos.

De forma paralela, su producción cayó el año pasado un 6,7 %, hasta 1.654.667 unidades.

Las cifras confirman que la compañía estadounidense ha dejado de ser el mayor fabricante de vehículos eléctricos del mundo. El título ahora lo ostenta la china BYD, que en 2025 vendió 4,6 millones de automóviles.

De hecho, BYD vendió en diciembre casi la misma cifra de vehículos que Tesla en los últimos tres meses de 2025 ya que el fabricante estadounidense dijo que en el último trimestre del año su producción fue de 434.358 unidades y las entregas ascendieron a 418.227 vehículos, lo que supone caídas del 5,4 % y del 15,6 %, respectivamente.

Las cifras de los últimos tres meses de 2025 son peores que las estimaciones de los principales analistas del sector y que Tesla asumió el pasado 30 de diciembre, cuando por primera vez en su historia las publicó en su web.

Según la media de los pronósticos, los analistas esperaban unas entregas de 422.850 unidades de octubre a diciembre, un 1 % más que la cifra final.

Tesla anunció que dará a conocer los resultados financieros del último trimestre y del conjunto de 2025 el próximo 28 de enero. EFE

