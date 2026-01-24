Las estrellas de los Feroz celebran la diversidad del cine, marcado por el hito de ‘Sirat’

José Carlos Rodríguez

Santiago de Compostela (España), 24 ene (EFE).- Los rostros más populares de la ficción española han desfilado por segundo año consecutivo por la alfombra roja de los Premios Feroz en Pontevedra (noroeste), ciudad que se ha volcado con el cine y cuyos vecinos se han agolpado a las afueras del Pazo da Cultura para celebrar la diversidad del audiovisual, marcada este año por el hito de ‘Sirat’.

A pesar de la lluvia, que ha ejercido de gran anfitriona como suele ser habitual en Galicia, los actores y actrices nominados se han parado a saludar a los centenares de personas que esperaban bajo una carpa montada en el exterior antes de posar en la alfombra con sus looks más atrevidos.

A la gala de la XIII edición de unos premios que otorga la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) han acudido los equipos de películas como ‘Los domingos’, ‘Sirat’, ‘La cena’ o ‘Maspalomas, o series como ‘Anatomía de una instante’, ‘Yakarta’, ‘Poquita fe’ o ‘Superstar’.

A la ceremonia han asistido más 1.000 personas entre nominados, invitados y autoridades, en una gala que este año presentan Samantha Hudson, Petra Martínez, Elisabet Casanovas y Antonio Durán ‘Morris’ que además será retransmitida por La 2 de TVE y RTVE Play.

Casanovas ha reconocido que hay algo de nervios, pero confía en la buena química que ha generado con sus compañeros. Su compañera, Samatha Hudson, ha dicho sin embargo estar tranquila y que será una gala excelente.

El actor Javier Cámara ha afirmado junto a su compañera de reparto en ‘Yakarta’, Carla Quílez, que están confiados en que la serie se lleve premios esta noche, ya que además de sus nominaciones también opta a mejor guion y a mejor actor de reparto para David Lorente.

«Irnos de vacío sería un poco penoso», ha bromeado Cámara, a su vez que Quílez ha advertido que el «premio realmente ha sido hacer la serie».

También están nominados por primera vez los actores José Ramón Soroiz y Kandido Uranga por ‘Maspalomas’. Ambos han destacado en la alfombra la «gran acogida» del público a la película, de la que están recogiendo «muy buenos frutos»

«Es un guion maravilloso», ha expresado Soroiz.

Por la alfombra roja también ha posado Victoria Luengo, que estrenará este año la nueva película de Pedro Almódovar, ‘Amarga Navidad», que pudo ver ya ayer y que ha definido como «preciosa, honesta, valiente y muy inteligente».

Pero sin duda, el protagonista ha sido Oliver Laxe, que acaba de obtener con ‘Sirat’ una candidatura al Óscar a mejor película extranjera, además de una nominación a mejor sonido para Laia Casanovas.

«Yo creo que es una terapia de choque ‘Sirat’ agita, remueve y toca dentro», ha expresado Laxe, que considera que en Hollywood han entendido muy bien su filme.

«Yo creo que han valorado la audacia. Ellos han hecho películas como ‘Sirat’, en los años 60 y los 70, pero ahora se han dejado de hacer. Yo creo que les sorprende la valentía y la artesanía», ha declarado.

«Ha sido algo abrumador. Estamos muy contentas y todavía celebrando». Era algo que no nos atrevíamos a soñar», ha declarado por su parte Casanovas.

Galicia, en el foco

El actor gallego Xoán Fórneas ha afirmado que ha sido «un gran año para el cine y las series» y se ha mostrado feliz de poder celebrarlo en su tierra, «donde también se está haciendo mucha ficción», también en gallego.

«Creo que la ciudad se ha volcado por completo con los premios», ha expresado el actor; a su vez que la directora Jaione Camborda ha reivindicado un cine gallego «muy fértil» que esta devolviendo al espectador a las salas.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido con ‘Rondallas’, la película de Daniel Sánchez Arévalo que se ha colado a última en la temporada de premios.

«Hay un cariño enorme a la película. Nos acaban de decir que ya llevamos más de 250.000 espectadores. Llevar a la gente a las salas es ahora muy difícil y eso demuestra que es una película que llega y en la que está funcionando mucho el boca oreja», ha señalado el actor Tamar Novas, que forma parte del elenco del filme. EFE

