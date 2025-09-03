Las Estrellas firman a lanzadores Antone y Nolin para la temporada de béisbol dominicana

2 minutos

Santo Domingo, 3 sep (EFE).- Las Estrellas Orientales anunciaron este miércoles que contrataron a los lanzadores estadounidenses Nate Antone y Sean Nolin para la temporada de la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana, a comenzar el 15 de octubre venidero.

El vicepresidente de operaciones de béisbol del club, Ángel Ovalles, refirió que Antone y Nolin serán los dos lanzadores abridores que importarán las Estrellas, para el comienzo de la campaña.

Los otros abridores serán los dominicanos Enny Romero, Esmil Rogers, Robinson Piña, Luis Moreno y Óscar de la Cruz, dijo el ejecutivo a través de una nota del conjunto verde.

El derecho Antone viene de lanzar este año en 18 juegos de la Liga Mexicana, todos como abridor, con el combinado de Dos Laredo. Tuvo récord de 6-2. Su promedio de carreras limpias permitidas fue de 4.90, un 12 % menor que el promedio de la liga, una de mucho bateo.

Su efectividad independientemente de la defensa (FIP) fue de 4.00, ubicándose 15 % mejor que el promedio de la liga.

La de esta vez será su segunda experiencia en la Liga Dominicana, donde el veterano de 34 años lanzó 3 juegos (todos como abridor) para los Gigantes del Cibao, en la serie regular de la campaña 2023-2024 y tuvo registros de 0-1, 1.08.

También lanzó en 5 juegos (todos como abridor) en el round robin de esa campaña, con récord de 1-0, en ganados y perdidos, y un promedio de carreras limpias permitidas de 2.49.

Nolin cuenta con 5 años de experiencia en las Grandes Ligas, donde lanzó hasta 2023, en 19 juegos (12 de ellos como abridor), con cuatro equipos: Toronto, Oakland, Washington y Miami.

El zurdo de 35 años actuó este año en México, con el equipo Campeche, en 10 partidos, todos como abridor. Sus registros fueron de 4-3, en ganados y perdidos, con promedio de carreras limpias permitidas de 4.22. Ponchó al 18 % de los bateadores derechos a quienes enfrentó.EFE

rsl/