Las Estrellas Orientales continúan imparables en el campeonato dominicano

4 minutos

Santo Domingo, 19 oct (EFE).- Las Estrellas Orientales continuaron este domingo con el pie en el acelerador en el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, en una jornada en la que los Toros del Este mantuvieron a los Leones del Escogido sin conocer el sabor de la victoria y las Águilas Cibaeñas pintaron de blanco a los Tigres del Licey.

ESTRELLAS 9-4 GIGANTES

Rodolfo Castro y Eguy Rosario batearon jonrones y Miguel Sanó continuó con su explosivo inicio de temporada para que las Estrellas Orientales mantuvieran su invicto al vencer a los Gigantes del Cibao.

Castro disparó su segundo jonrón de la campaña en la primera entrada y produjo una carrera como parte del ataque de cuatro anotaciones de los verdes en el cuarto capítulo, en el que Sanó fletó un doble de dos carreras, para llegar a ocho producidas en los cuatro partidos que ha disputado en el campeonato dominicano.

Rosario puso su sello de poder en la tercera entrada, cuando envió la pelota sobre la pared del estadio Tetelo Vargas, de San Pedro de Macorís, para llevar a la registradora la primera de cuatro anotaciones de los verdes en ese episodio.

La victoria por las Estrellas, quienes tienen registro perfecto (4-0), fue para el relevista Eddy Yean (1-0), quien laboró dos capítulos en blanco.

Nomar Mazara y Wilmer Difó anotaron y remolcaron una cada uno para destacarse en la ofensiva de los Gigantes.

El estadounidense Caleb Smith (0-1) fue castigado con cinco anotaciones en apenas 2.1 entradas y cargó con la derrota por los visitantes.

LEONES 3-4 TOROS

El estadounidense Aaron Sánchez tuvo una dominante actuación monticular y Gilberto Celestino lo apoyó con el madero para que los Toros del Este se impusieran a los Leones del Escogido, quienes continúan sin conocer la victoria en el torneo.

Sánchez (1-0) se trepó al montículo y recorrió cinco entradas en las que solo permitió un imparable, mientras retiró a siete bateadores por la vía del ponche para acreditarse la victoria.

Celestino remolcó dos carreras y anotó una para ser el principal hombre a la ofensiva por los Toros en el encuentro celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

El norteamericano R.J. Alaniz (1) se encargó de lanzar el noveno sin anotaciones y se quedó con el salvamento por los Toros.

Junior Lake, Erik González y el cubano César Prieto remolcaron una carrera por los campeones defensores, quienes han perdido los cuatro juegos que han disputado en la temporada.

Keury Mella (0-1) se llevó la derrota, tras permitir dos carreras en una entrada sobre el montículo.

ÁGUILAS 4-0 TIGRES

Aderlin Rodríguez y el estadounidense Carter Jensen remolcaron y anotaron una carrera cada uno, mientras que el norteamericano Charlie Barnes lanzó de manera impecable para liderar la labor del cuerpo de serpentineros de las Águilas Cibaeñas, quienes vencieron por blanqueada a los Tigres del Licey.

Rodríguez remolcó la primera carrera del juego con doble en la primera entrada, en la que también anotó por indiscutible de Adael Amador.

Jansen conectó un doble productor en el octavo capítulo y anotó por sencillo de Leody Taveras.

Barnes lanzó las primeras cuatro entradas del juego, en las que solo permitió tres indiscutibles, sin anotaciones y ponchó a uno, dando paso al relevo de los amarillos, quienes completaron el resto del encuentro sin permitir que le pisaran el plato.

Richard Rodríguez (1-0) se llevó el triunfo, al completar un episodio en blanco, con dos ponches, en el encuentro en el estadio Cibao, de Santiago.

La derrota por los Tigres fue para Albert Abreu (0-1), quien lanzó 4.2 entradas de cinco hits y dos carreras. EFE

hr/car