Las exportaciones brasileñas de café caen un 27,3 % en el primer bimestre

2 minutos

Río de Janeiro, 10 mar (EFE).- Brasil, el mayor productor y abastecedor mundial de café, exportó en los dos primeros meses del año 5,41 millones de sacas (de 60 kilos) del grano, con una caída del 27,3 % frente al mismo período de 2025, informó este martes la patronal del sector.

Los ingresos por los embarques de café en el primer bimestre de 2026 se limitaron a 2.241 millones de dólares, un 13,0 % menos que en los dos primeros meses del año pasado, según el Consejo de los Exportadores de Café (Cecafé) de Brasil.

Los embarques, que ya habían caído un 30,4 % en enero frente al mismo mes del año pasado, hasta 2,78 millones de sacas, se redujeron en un 23,5 % en febrero, hasta 2,62 millones de sacas.

El presidente de la entidad, Márcio Ferreira, explicó que la caída de las exportaciones fue provocada principalmente por la fuerte reducción de los embarques de café del tipo arábigo, el más producido en Brasil y cuya cotización sufrió una acentuada depreciación en los mercados mundiales.

El dirigente afirmó que, ante la previsión de que Brasil comenzará a recoger en junio una cosecha récord de café, los importadores vienen reduciendo sus compras a la espera de una mayor oferta y de mejores precios.

«Esa tendencia debe permanecer hasta el inicio de la próxima cosecha, lo que reducirá la participación de Brasil en la oferta mundial», afirmó.

Según Ferreira, ese movimiento puede agravarse con las tensiones geopolíticas provocadas por la guerra en Irán.

De acuerdo con Cecafé, Alemania se confirmó como el principal destino del café exportado por Brasil, con la compra de 786.589 sacas en enero y febrero, el 14,5 % de todo lo exportado por el país en el bimestre.

Estados Unidos, que el año pasado perdió su condición de mayor destino del café brasileño debido a la elevación de los aranceles impuesta por el Gobierno de Donald Trump, que ya fue revocada, importó 655.998 sacas en el primer bimestre, el 12,1 % del total.

Brasil obtuvo en 2025 ingresos récord de 15.586 millones de dólares por sus exportaciones de café, un 24,1 % más que en 2024, pese a que el volumen embarcado retrocedió un 20,8 %, hasta 40 millones de sacos, por la menor oferta del grano y por los aranceles adicionales impuestos por EE.UU. entre agosto y noviembre.

De acuerdo con las proyecciones del Gobierno, Brasil recogerá en 2026 una cosecha récord de 66,2 millones de sacos de café, un 17,1 % superior a la de 2025, por las mejores condiciones climáticas y el aumento del área cultivada. EFE

