Las exportaciones brasileñas de café soluble cayeron un 10,6 % por los aranceles de Trump

2 minutos

Río de Janeiro, 28 ene (EFE) – Las exportaciones brasileñas de café soluble registraron en 2025 una caída del 10,6 % tras el récord alcanzado en 2024 como consecuencia de los aranceles adicionales del 50 % impuestos por Estados Unidos el año pasado, informó este miércoles la Asociación Brasileña de la Industria de Café Soluble (ABICS).

Según el informe anual de la patronal, las exportaciones brasileñas del café instantáneo cayeron desde el récord de 4,13 millones de sacos (de 60 kilos) en 2024 hasta 3,69 millones de sacos en 2025.

Pese a esa reducción, los ingresos de los exportadores del café procesado subieron un 14,4 %, desde 960,9 millones de dólares en 2024 hasta 1.099 millones de dólares en 2025, gracias a la subida de los precios del grano en los mercados internacionales.

Además de ser el mayor productor y exportador mundial de café en grano, Brasil también es el mayor abastecedor mundial del instantáneo.

De acuerdo con las estadísticas de los exportadores del café en grano, divulgadas la semana pasada, Brasil obtuvo el año pasado ingresos récord por 15.586 millones de dólares por sus embarques, un 24,1 % más que en 2024, pese a que el volumen enviado retrocedió un 20,8 %, hasta 40 millones de sacos.

La caída de las exportaciones del café soluble fue atribuido por los procesadores a la guerra arancelaria lanzada por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que le impuso un arancel adicional del 50 % al producto brasileño que encareció los embarques hacia el principal mercado consumidor.

Según la ABICS, ese arancel adicional, que fue impuesto en agosto y que sigue vigente, provocó una caída del 40 % de las exportaciones en ese período de cinco meses y del 28,2 % en el acumulado de 2025.

Aunque Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones brasileñas de café soluble, el volumen enviado a ese país cayó desde 777.401 sacos en 2024 hasta 558.470 sacos en 2025.

Enseguida, como principales destinos, se ubicaron Argentina, con 291.919 sacos importados, un 40,2 % más; Rusia, con 278.050 sacos (+9,8 %) y Polonia, con 215.415 (+7,2 %).

Según el director de ABICS, Aguinaldo Lima, ante la reducción de los embarques a Estados Unidos por la guerra comercial, la industria buscó alternativas en otros mercados, que mostraron importante crecimiento en 2025, como Colombia (+178,2 %), Estonia (+36,8 %) y Perú (+17,4 %). EFE

