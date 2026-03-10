The Swiss voice in the world since 1935
Las exportaciones chinas aumentaron un 19,2 % interanual en enero y febrero

Pekín, 10 mar (EFE).- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo avanzó un 19,2 % interanual en los dos primeros meses del año hasta unos 4,62 billones de yuanes (591.000 millones de euros), acelerando así la tendencia marcada en 2025, cuando aumentó un 6,1 %.

Según los datos oficiales publicados este martes por la Administración General de Aduanas del país asiático, las importaciones se incrementaron en un 17,1 % hasta los 3,11 billones de yuanes (398.000 millones de euros).

Así, en el primer bimestre de 2026, el superávit comercial chino fue de 1,51 billones de yuanes (193.000 millones de euros). EFE

