Las exportaciones chinas aumentaron un 19,2 % interanual en enero y febrero

Pekín, 10 mar (EFE).- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo avanzó un 19,2 % interanual en los dos primeros meses del año hasta unos 4,62 billones de yuanes (591.000 millones de euros), acelerando así la tendencia marcada en 2025, cuando aumentó un 6,1 %.

Según los datos oficiales publicados este martes por la Administración General de Aduanas del país asiático, las importaciones se incrementaron en un 17,1 % hasta los 3,11 billones de yuanes (398.000 millones de euros).

Así, el superávit comercial chino fue en enero y febrero de unos 1,51 billones de yuanes (193.000 millones de euros), lo que supone un repunte interanual del 22,8 %, según cálculos realizados por EFE.

Los intercambios con otros países sumaron unos 7,73 billones de yuanes (999.000 millones de euros), lo que supone un crecimiento interanual del 18,3 %.

En el último mes de 2025, las exportaciones habían crecido un 5,2 % interanual y las importaciones, un 4,4 %, lo que hizo que China cerrase 2025 con un avance del 6,1 % en sus exportaciones y del 0,5 % en sus importaciones.

Aduanas también presentó hoy los datos del comercio exterior denominados en dólares, utilizados como referencia por los analistas internacionales y que habitualmente presentan divergencias frente a los divulgados en la divisa china debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

En la moneda estadounidense, las exportaciones se elevaron un 21,8 % interanual en los dos primeros meses del año, mientras que las importaciones avanzaron un 19,8 %.

Ambos datos superan ampliamente las previsiones de los analistas, que esperaban un aumento de las ventas al exterior de en torno al 7,1 % y que las compras de bienes foráneos experimentasen una subida cercana al 6,3 %. EFE

