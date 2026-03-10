Las exportaciones chinas aumentaron un 19,2 % interanual en enero y febrero

Pekín, 10 mar (EFE).-

Pekín, 10 mar (EFE).- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo avanzó un 19,2 % interanual en los dos primeros meses del año hasta unos 4,62 billones de yuanes (644.000 millones de dólares, 591.000 millones de euros), acelerando así la tendencia marcada en 2025, cuando aumentó un 6,1 %.

Según los datos oficiales publicados este martes por la Administración General de Aduanas, las importaciones se incrementaron en un 17,1 % hasta los 3,11 billones de yuanes (434.000 millones de dólares, 398.000 millones de euros).

Así, el superávit comercial chino fue en enero y febrero de unos 1,51 billones de yuanes (210.000 millones de dólares, 193.000 millones de euros), lo que supone un repunte interanual del 22,8 %, según cálculos realizados por EFE.

Los intercambios con otros países sumaron unos 7,73 billones de yuanes (1,08 billones de dólares, 999.000 millones de euros), lo que supone un crecimiento interanual del 18,3 %.

En el último mes de 2025, las exportaciones habían crecido un 5,2 % interanual y las importaciones, un 4,4 %, lo que hizo que China cerrase 2025 con un avance del 6,1 % en sus exportaciones y del 0,5 % en sus importaciones.

Aduanas también presentó hoy los datos del comercio exterior denominados en dólares, utilizados como referencia por los analistas internacionales y que habitualmente presentan divergencias frente a los divulgados en la divisa china debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

En la moneda estadounidense, las exportaciones se elevaron un 21,8 % interanual en los dos primeros meses del año, mientras que las importaciones avanzaron un 19,8 %.

Ambos datos superan ampliamente las previsiones de los analistas, que esperaban un aumento de las ventas al exterior de en torno al 7,1 % y que las compras de bienes foráneos experimentasen una subida cercana al 6,3 %.

Solidez de las exportaciones

Zichun Huang, de la consultora británica Capital Economics, apuntó que es «probable» que las exportaciones permanezcan «sólidas», dados el «reciente descenso de los aranceles estadounidenses y la fuerte demanda de semiconductores».

Por su parte, el economista de Pinpoint Asset Management Zhiwei Zhang indicó que «el fuerte crecimiento de las exportaciones probablemente reforzará los argumentos de los socios comerciales preocupados por el creciente desequilibrio comercial de China».

De hecho, el primer ministro chino, Li Qiang, apostó la semana pasada por «impulsar las importaciones para promover un comercio equilibrado» durante el informe de trabajo de su Gobierno al Legislativo chino, que celebra estos días en la capital china su sesión anual.

La Cámara de Comercio de la Unión Europea en China interpretó entonces las palabras de Li como una atención a «las preocupaciones de sus socios» acerca del desequilibrio comercial, una de las principales inquietudes de los Veintisiete en sus tratos con el gigante asiático.

El avance de las ventas al exterior de China es «un reflejo» de una «fuerte demanda global, en especial de productos tecnológicos, fundamentales para muchas economías», señaló el economista jefe para China del grupo Macquarie, Larry Hu, citado por el diario hongkonés South China Morning Post.

«Que el impulso se mantenga o no dependerá en gran medida de cuánto tiempo continuará el ‘boom’ tecnológico de la inteligencia artificial», aseveró Hu. EFE

