Las exportaciones chinas aumentaron un 6,1 % en 2025 pese a la guerra comercial

Shanghái (China), 14 ene (EFE).- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó un 6,1 % en 2025 hasta unos 26,99 billones de yuanes (3,87 billones de dólares, 3,32 billones de euros) pese al impacto del recrudecimiento de la guerra comercial con Estados Unidos y las tensiones con otros territorios.

Según los datos oficiales divulgados este miércoles por la Administración General de Aduanas del país asiático, las importaciones experimentaron un avance menos pronunciado, de un 0,5 %, y se situaron en unos 18,48 billones de yuanes (2,65 billones de dólares, 2,27 billones de euros).

En el global del año, el superávit comercial chino fue de 8,51 billones de yuanes (1,22 billones de dólares, 1,05 billones de euros). EFE

