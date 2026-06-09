Las exportaciones chinas crecieron un 13,8 % interanual en mayo

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Shanghái (China), 9 jun (EFE).- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó un 13,8 % interanual en mayo hasta unos 2,59 billones de yuanes (381.470 millones de dólares, 330.601 millones de euros), según datos oficiales publicados hoy.

Las cifras publicadas este martes por la Administración General de Aduanas del país asiático apuntan a su vez a un incremento del 21,5 % interanual en las importaciones, que alcanzaron unos 1,86 billones de yuanes (274.747 millones de dólares, 238.118 millones de euros).

Así, en el quinto mes del año, el superávit comercial chino se situó en unos 723.980 millones de yuanes (106.723 millones de dólares, 92.488 millones de euros). EFE

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