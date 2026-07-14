Las exportaciones chinas crecieron un 20,8 % interanual en junio

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Shanghái (China), 14 jul (EFE).- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó un 20,8 % interanual en junio hasta unos 2,82 billones de yuanes (416.013 millones de dólares / 365.126 millones de euros), según datos oficiales publicados este martes.

Las cifras publicadas hoy por la Administración General de Aduanas del país asiático apuntan a su vez a un incremento del 29,4 % interanual en las importaciones, que alcanzaron unos 1,96 billones de yuanes (289.314 millones de dólares / 253.925 millones de euros).

Así, en el sexto mes del año, el superávit comercial chino se situó en unos 859.050 millones de yuanes (126.699 millones de dólares / 111.200 millones de euros). EFE

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