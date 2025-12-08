Las exportaciones chinas repuntan un 5,7 % en noviembre tras la bajada del mes anterior

Shanghái (China), 8 dic (EFE).- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó un 5,7 % interanual en noviembre hasta unos 2,35 billones de yuanes (331.824 millones de dólares, 284.705 millones de euros), repunte que contrasta con la bajada del 0,8 % que registró el mes anterior.

Según los datos oficiales divulgados este lunes por la Administración General de Aduanas del país asiático, las importaciones se incrementaron en un 1,7 % hasta los 1,55 billones de yuanes (219.703 millones de dólares o 188.505 millones de euros).

En el undécimo mes de 2025, el superávit comercial chino fue de 792.580 millones de yuanes (112.122 millones de dólares o 96.201 millones de euros). EFE

