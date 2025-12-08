Las exportaciones chinas repuntan un 5,7 % en noviembre tras la bajada del mes anterior

Shanghái (China), 8 dic (EFE).- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó un 5,7 % interanual en noviembre hasta unos 2,35 billones de yuanes (331.824 millones de dólares o 284.705 millones de euros), repunte que contrasta con la bajada del 0,8 % que registró el mes anterior.

Según los datos oficiales divulgados este lunes por la Administración General de Aduanas del país asiático, las importaciones se incrementaron en un 1,7 % hasta los 1,55 billones de yuanes (219.703 millones de dólares o 188.505 millones de euros).

En el undécimo mes de 2025, el superávit comercial chino fue de 792.580 millones de yuanes (112.122 millones de dólares o 96.201 millones de euros), lo que supone una subida del 14,4 %, según cálculos efectuados por EFE.

Así, el valor total de los intercambios comerciales denominados en yuanes entre el gigante asiático y otros países fue de unos 3,9 billones de yuanes (551.527 millones de dólares o 473.210 millones de euros) en noviembre, un 4,1 % superior al del mismo mes de 2024.

En el acumulado de estos once meses, las exportaciones chinas aumentaron un 6,2 %, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo muy inferior, de un 0,2 %.

Aduanas también presentó hoy los datos del comercio exterior denominados en dólares, utilizados como referencia por los analistas internacionales y que habitualmente presentan divergencias frente a los divulgados en la divisa china debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

En la moneda estadounidense, las exportaciones se elevaron un 5,9 % interanual en noviembre, mientras que las importaciones avanzaron un 1,9 %.

Ambos datos sorprenderán a los analistas, que esperaban un repunte de las ventas al exterior pero sensiblemente inferior, de en torno a un 3,8 %, y también anticipaban que las compras de bienes foráneos experimentarían una subida más destacada, de un 2,8 %. EFE

