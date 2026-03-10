Las exportaciones chinas superan las expectativas en enero y febrero, pero caen hacia EEUU

El comercio exterior de China creció fuertemente en los primeros dos meses del año, un ritmo que superó las expectativas de economistas, según cifras oficiales divulgadas el martes.

Las exportaciones combinadas de enero y febrero subieron 21,8% interanual, según la Administración General de Aduanas, por encima del 7,2% proyectado en un sondeo de la agencia financiera Bloomberg entre economistas.

Las importaciones también aumentaron 19,8%, lejos del 7% previsto en el sondeo de Bloomberg.

Sin embargo, las exportaciones del gigante asiático a Estados Unidos cayeron 11% en los dos primeros meses del año, golpeadas por los aranceles del presidente Donald Trump.

Los envíos a Estados Unidos alcanzaron 67.240 millones de dólares en enero y febrero, indicó el organismo aduanero, comparado con 75.560 millones de dólares en el mismo período de 2025.

En tanto, las exportaciones chinas a la Unión Europea crecieron 27,8% interanual en el período analizado.

