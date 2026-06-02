Las exportaciones de armas de Israel baten un nuevo récord

afp_tickers

2 minutos

Las exportaciones de armamento israelíes alcanzaron un nivel récord por quinto año consecutivo, superando los 19.000 millones de dólares (16.500 millones de euros) en 2025, gracias a los sistemas de defensa antiaérea, anunció el martes el Ministerio de Defensa.

Según el Ministerio, se trata de la cifra más alta registrada hasta ahora por Israel en este sector, con un «aumento de casi el 30% respecto al año anterior».

Los sistemas de misiles, cohetes y defensa antiaérea representaron el 29 % de los contratos firmados por Israel, según el mismo comunicado.

Los países europeos fueron los destinatarios del 36 % de las exportaciones israelíes de armamento en 2025, por delante de los de la región Asia-Pacífico (32 %), Oriente Medio y el norte de África (15 %).

De los cientos de nuevos contratos firmados, más de la mitad fueron «megacontratos» de un valor de 100 millones de dólares o más, precisa el comunicado.

Israel figura entre los principales exportadores mundiales de armamento.

El Ministerio de Defensa atribuye el récord de ventas al interés suscitado en el extranjero por los sistemas utilizados en las guerras libradas por Israel desde el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023.

«Existe un vínculo evidente e innegable entre los éxitos logrados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en todos los frentes, las capacidades extraordinarias de las industrias de defensa israelíes y el éxito de las exportaciones israelíes en el ámbito de la defensa en todo el mundo», declaró el ministro de Defensa, Israel Katz, según el comunicado.

yif-crb-acc/apz/pc/meb