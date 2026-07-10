Las exportaciones de Guatemala crecen un 5,5 % a mayo con café y textiles como líderes

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Ciudad de Guatemala, 10 jul (EFE).- Las exportaciones de Guatemala sumaron 7.199 millones de dólares entre enero y mayo, un 5,5 % más que en el mismo período de 2025, con el café y los textiles como los productos con más ventas, informó este viernes el Banco de Guatemala (central).

Los productos más importantes según su participación en el valor total de las ventas al exterior fueron el café con 892,3 millones de dólares (un 12,4 % ), seguido por los artículos de vestuario con 665,8 millones (9,2 %).

Otros sectores con un peso destacado fueron el azúcar con 486,2 millones de dólares (6,8 %), el banano con 461,4 millones (6,4 %), las grasas y aceites comestibles con 391,4 millones (5,4 %) y los materiales plásticos y sus manufacturas con 265,1 millones (3,7 %), que, en conjunto, representaron el 43,9 % del total exportado.

En cuanto a los destinos, los principales mercados fueron Centroamérica con compras por valor de 2.339 millones de dólares (32,5 %), y Estados Unidos con 2.315,3 millones de dólares (32,2 %); seguidos de la Eurozona con 641,7 millones de dólares (8,9 %); México con 311,0 millones (4,3 %) y Canadá con 202,4 millones (2,8 %).

Guatemala cerró 2025 con un total de 15.595,3 millones de dólares en ingresos de divisas por sus exportaciones, por encima de los 14.556,3 millones de dólares registrados en 2024. EFE

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